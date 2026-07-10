La olayista Paula Rodríguez debuta con la Selección de México

La nadadora del CN Santa Olaya, Paula Rodríguez Rendón, debutó a lo grande con la Selección Mexicana en el Panamericano de Ibagué 2026. La olayista logró subirse al podio y hacerse con la medalla de plata en el relevo del 4x100 metros libre, en la que logró imponerse Colombia. En tercer lugar terminó Ecuador.