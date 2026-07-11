El Alimerka Oviedo Baloncesto, casi 3.500 socios y la plantilla a punto tras una reconstrucción obligada

El Alimerka Oviedo está muy cerca de igualar la espectacular cifra de abonados que logró la pasada campaña, con 3.500 socios, cuando aún faltan dos meses y medio para el comienzo de la Primera FEB. El éxito del equipo en la temporada recién acabada, en la que logró clasificarse para la Final a Cuatro por el ascenso a la ACB, y el gran ambiente que se vivió durante todo el curso en el Palacio de los Deportes hacen que mucha gente se esté acercando al equipo de baloncesto asturiano.

Un verano de cambios en el OCB

Entretanto, en un verano que está siendo muy complicado, en el que el club ha tenido que lidiar con la salida de su director deportivo, Íñigo de la Villa, y con la marcha de buena parte de los jugadores de la plantilla del pasado curso, la entidad ha ido poco a poco configurando el equipo de la próxima campaña, que está prácticamente cerrado. Una de las dudas que queda por resolver es la posible salida de Raúl Lobaco, capitán del equipo, que tiene una oferta importante del San Pablo Burgos, de la ACB. En caso de que el zaragozano acabe yéndose a jugar a la máxima categoría, el OCB buscará un recambio con el que llenar el vacío que puede dejar uno de los líderes del equipo el pasado curso.

Brycen Goodine, una operación que ilusiona

El resto de la plantilla está configurado, a falta solo de confirmarse el fichaje de Brycen Goodine, una operación que genera mucha ilusión tanto en el propio club como entre los aficionados. El posible regreso del escolta estadounidense, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, es una de las historias del verano en el OCB. El jugador dejó muy buenas sensaciones en la pasada pretemporada, cuando acababa de firmar con el equipo de Oviedo, llegando a anotar 34 puntos contra el Alega Cantabria en el Palacio de los Deportes. Pero cuando la temporada estaba a punto de comenzar, Goodine volvió a su país por unos problemas personales que le alejaron de la práctica del baloncesto. Club y jugador están ahora cerca de darse una segunda oportunidad para triunfar juntos.

Una línea exterior casi cerrada

Goodine sería la guinda de una línea exterior en la que destaca también la incorporación de Pjay Smith, un base que viene de hacer una gran campaña en la liga inglesa. Una posición de base en la que el OCB también se ha hecho con los servicios de Felix Terins, sueco que llega procedente del Tizona Burgos. Completan la línea exterior Zaire Williams, un rookie procedente de la NCAA, Pablo Longarela, Jorge Arias y otro de los fichajes importantes de este verano, Danilo Brnović, que llega del recién ascendido Leyma Coruña. Todo ello, pendiente de lo que suceda con Raúl Lobaco.

Miki López

Continuidad en el juego interior

La continuidad en el equipo asturiano se da en el juego interior, donde siguen el pívot Alonso Faure, Francis Nwaokorie y Daniil Shelist. Completarán estas posiciones interiores el rookie Brock Wisne, un jugador en el que hay depositadas muchas esperanzas, y Djiguy Diarra, que llega procedente del Universidad, equipo vinculado al OCB con el que jugó en Tercera FEB el pasado curso.

Un plantel joven, muy del estilo de Javi Rodríguez, con jugadores versátiles y casi todos con capacidad de tirar de fuera, en el que una de las claves estará en la capacidad de adaptación y en conseguir un grupo tan cohesionado como el del pasado curso.

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