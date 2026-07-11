La asturiana Sara Ouzande, en busca de otra medalla en la Copa del Mundo de Montreal

Sara Ouzande Iturralde peleará mañana, domingo, por añadir una nueva medalla a su palmarés en la tercera Copa del Mundo de sprint, que se disputa en aguas de Montreal (Canadá). La palista gijonesa logró este sábado la clasificación para la final A del K-1 500 metros después de concluir tercera en su semifinal.

Ouzande completó una regata muy igualada y terminó a solo 27 centésimas de la vencedora, la china Mengdie Yin, que marcó un tiempo de 42.46 segundos. La segunda plaza fue para la británica Deborah Keer, que cruzó la línea de meta con el mismo registro que la deportista asturiana del Club Los Delfines de Ceuta. Las tres consiguieron el billete para una final en la que Ouzande volverá a luchar por subir al podio.

La gijonesa afrontará la prueba individual después de haber estrenado su cuenta de medallas en Montreal con la plata conquistada el viernes en el K-4 500 metros. Ouzande formó parte del barco español junto a la coañesa Lucía Val Cerdeira, la onubense Daniela García Heredia y la valenciana Bárbara Pardo.

Plata para las campeonas del mundo

El cuarteto español, vigente campeón del mundo y reciente campeón de Europa, se quedó a menos de un segundo de la victoria. China se llevó el oro con un tiempo de 1:34.02, mientras que España concluyó segunda, a 95 centésimas. Alemania completó el podio con un registro de 1:35.44.

La medalla volvió a confirmar al K-4 español como uno de los barcos de referencia internacional. Ouzande y Val, las dos representantes asturianas de la embarcación, contribuyeron a una nueva presencia del equipo nacional en el podio de una gran competición.

En la final masculina del K-4 500, el barco formado por Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade terminó en la octava posición, con un tiempo de 1:23.23. Hungría se impuso con 1:22.10, únicamente doce centésimas por delante de Portugal y diecisiete sobre Australia, en otro final muy apretado.

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El segundo K-4 español, integrado por Kike Adán, el riosellano Bertín Llera, Roi Rodríguez y Carlos García, fue octavo en la final B con un registro de 1:24.33. Lituania ganó la regata de consolación con 1:22.52, por delante de China y del segundo equipo de Alemania.