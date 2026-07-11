El asturiano Brandon Alonso va segundo en el Nacional de karting

Brandon Alonso, vecino de Les Roces (Cangas de Onís), de 10 años, es segundo en la clasificación provisional del Campeonato de España de Karting Hyundai-2026, con 251 puntos, tras disputarse las tres primeras pruebas de la actual temporada de la categoría Rookie. Lidera la clasificación Sergio Barreda, con 291 puntos; en tanto, en tercera posición, se encuentra Iker Fernández, con 211 puntos. "Ahora toca descansar y sobre todo coger fuerzas para volver más fuertes que nunca. En septiembre nos vemos en Aspar Circuit", explica el piloto asturiano.