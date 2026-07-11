El asturiano Brandon Alonso va segundo en el Nacional de karting
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Brandon Alonso, vecino de Les Roces (Cangas de Onís), de 10 años, es segundo en la clasificación provisional del Campeonato de España de Karting Hyundai-2026, con 251 puntos, tras disputarse las tres primeras pruebas de la actual temporada de la categoría Rookie. Lidera la clasificación Sergio Barreda, con 291 puntos; en tanto, en tercera posición, se encuentra Iker Fernández, con 211 puntos. "Ahora toca descansar y sobre todo coger fuerzas para volver más fuertes que nunca. En septiembre nos vemos en Aspar Circuit", explica el piloto asturiano.
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