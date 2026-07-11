La Asturias belga vibra con España: "Vamos a ganar a Francia"
La colonia del Principado celebra la victoria en el bar "La Flor de Asturias", en pleno Bruselas
A. L.
La decepción por la derrota fue generalizada en Bélgica, pero no llegó a todos los rincones. En La Flor de Asturias, el bar de Bruselas donde se junta la colonia del Principado, conocido por los más veteranos como La Chanca, se celebró por todo lo alto el gol de Merino, como si en lugar de Bruselas aquello fuera Fomento, en Gijón. Por la sidra que se escanció también podía haber sido la calle Gascona de Oviedo.
La colonia asturiana tiñe de rojo territorio belga
Al partido acudieron decenas de residentes en Bélgica con raíces asturianas, que pusieron el color rojo en territorio enemigo. Uno de ellos, Silvino Díaz, que se mudó a Bélgica cuando era muy pequeño, tenía claro con quién iba: «Yo voy con España». Es cierto que, en caso de derrota, le quedaba otro país al que animar, aunque no lo veía con opciones de ganar a Francia: «Después viene Francia y hay que ganarles, España podemos hacerlo, pero Bélgica no lo veo», explicaba Silvino.
El gol de Merino desata la sidra y la fiesta
Cristina Rodríguez, que representa la tercera generación de La Flor de Asturias, se abrazaba con algunos de los presentes en su establecimiento una vez que el árbitro pitó el final del encuentro. Los había que golpeaban la mesa y otros que cantaban para expresar su emoción por la victoria. Al final, unos y otros dieron rienda suelta a la fiesta. Y a la sidra. La Flor de Asturias fue el lugar más feliz de Bruselas tras unos cuartos de final del Mundial con los que se borra uno de los grandes traumas de la selección: el penalti fallado hace 40 años por el asturiano Eloy Olaya, para quien en este mismo bar se creó una peña, y que ayer Merino redimió en el minuto 86.
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