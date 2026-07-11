Benjamín Noval mantiene el liderato de la general tras la segunda etapa del Tour Valromey
El asturiano llegó en el pelotón, a 34 segundos de un grupo en el que estaba Aitor Martínez Groset
Roberto Menéndez
Benjamín Noval salvó una jornada complicada en el Tour du Valromey y se mantiene al frente de la clasificación general tras las dos primeras etapas. El corredor de Laviana llegó en el pelotón, a 34 segundos de una escapada de 21 corredores en la que estaba el también español Aitor Martínez Groset, el mejor colocado en la general, que se sitúa a solo 19 segundos de Noval.
La etapa, de 103 kilómetros, transcurrió entre Lhuis, comuna francesa situada en el departamento de Ain, y Saint-Victor-de-Morestel, en la región de Ródano-Alpes. Los corredores tuvieron que subir un puerto de primera categoría y otro de segunda. En el de primera, Noval esprintó para llevarse los puntos de la clasificación de la montaña, a 75 kilómetros de la meta.
Noval reacciona para conservar el maillot de líder
Fue a 60 kilómetros de la llegada cuando se empezó a romper la carrera y se formó un grupo de cinco corredores que fueron absorbidos poco después. Más tarde, un grupo numeroso de corredores se fue rodando a gran velocidad y llegó a conseguir una ventaja de 50 segundos a falta de 10 kilómetros para la meta. Fue en un repecho no puntuable, a falta de seis kilómetros, cuando Noval se puso en cabeza del pelotón para reducir las ventajas y conservar el maillot de líder. En el posterior descenso, la insistencia del asturiano animó a otros corredores a tirar para reducir las diferencias con respecto al grupo de escapados camino de la línea de meta.
Finlay Storrie se impone entre los 21 fugados
Un esprint a alta velocidad entre los 21 fugados dio la victoria al corredor británico Finlay Storrie (JEGG-SKI-DJR), que entró por delante del español Aitor Martínez (Team Vangi Tommasini il Pirata) y el estadounidense Enzo Hincapie (Grenke-Auto Eder), hijo del histórico ciclista estadounidense que fue, además, compañero de equipo del padre de Noval en el Discovery durante tres años. Benjamín Noval entró en el pelotón ocupando la 55.ª posición.
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