Benjamín Noval mantiene el liderato de la general tras la segunda etapa del Tour Valromey

Benjamín Noval salvó una jornada complicada en el Tour du Valromey y se mantiene al frente de la clasificación general tras las dos primeras etapas. El corredor de Laviana llegó en el pelotón, a 34 segundos de una escapada de 21 corredores en la que estaba el también español Aitor Martínez Groset, el mejor colocado en la general, que se sitúa a solo 19 segundos de Noval.

La etapa, de 103 kilómetros, transcurrió entre Lhuis, comuna francesa situada en el departamento de Ain, y Saint-Victor-de-Morestel, en la región de Ródano-Alpes. Los corredores tuvieron que subir un puerto de primera categoría y otro de segunda. En el de primera, Noval esprintó para llevarse los puntos de la clasificación de la montaña, a 75 kilómetros de la meta.

EN IMÁGENES: Así fue la victoria de Benjamín Noval en la primera etapa del Tour Valromey / Tour Valromey

Noval reacciona para conservar el maillot de líder

Fue a 60 kilómetros de la llegada cuando se empezó a romper la carrera y se formó un grupo de cinco corredores que fueron absorbidos poco después. Más tarde, un grupo numeroso de corredores se fue rodando a gran velocidad y llegó a conseguir una ventaja de 50 segundos a falta de 10 kilómetros para la meta. Fue en un repecho no puntuable, a falta de seis kilómetros, cuando Noval se puso en cabeza del pelotón para reducir las ventajas y conservar el maillot de líder. En el posterior descenso, la insistencia del asturiano animó a otros corredores a tirar para reducir las diferencias con respecto al grupo de escapados camino de la línea de meta.

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