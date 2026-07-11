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El Campus RBA finaliza su sexta edición con baloncesto en la calle en Cangas de Onís

El primer turno del Campus Rookie Basket Academy, dirigido por Gonzalo Márquez, finaliza con baloncesto en la calle en Cangas de Onís

El Campus RBA finaliza su sexta edición con baloncesto en la calle en Cangas de Onís

El Campus RBA finaliza su sexta edición con baloncesto en la calle en Cangas de Onís / J. M. Carbajal

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Noventa chicos y chicas, del primer turno del Campus de Rookie Basket Academy, que tiene lugar en Cangas de Onís, pusieron colofón este sábado, al mediodía, con la actividad de baloncesto en la calle, teniendo como improvisadas "canchas" las inmediaciones de la iglesia parroquial Santa María de la Asunción, en la vieja capital del Reino de Asturias. Al frente del citado Campus RBA, que cumple su sexta edición, se encuentra Gonzalo Márquez, que tiene una amplia trayectoria como entrenador, habiendo trabajado en clubes como RBA, Loyola, Teresianas, Asturiana Basket y École. Además, en el pasado formó parte del staff técnico de Selecciones Asturianas de la FBPA, ampliando su experiencia en el baloncesto de formación.

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