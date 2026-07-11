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Concentración en Dinamarca de siete asturianos

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Pedro Torre, Lucía Soto, Marco García, Vega González, Mateo de Luis, Daniela Marques e Iván Torre, del Centro de Tecnificación Deportiva de Asturias de bÓdminton, se encuentran en Odense, Dinamarca, como parte de su prepración.

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