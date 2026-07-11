El olímpico gijonés Juan Carlos Robles, de visita en el campus de La Calzada

Los jóvenes del campus de la Calzada tuvieron una visita muy especial en su último día. El gijonés Juan Carlos Robles, internacional y olímpico, contó las experiencias de su dilatada trayectoria. Un carrera en la que además de representar a España en Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos, participó en la mejor liga del mundo, la italiana. El jugador de voley animó a los más pequeños a que tengan constancia y que representen los valores del deporte como la humildad y el sacrificio. Los niños también tuvieron su turno para hablar, preguntándole a Robles por curiosidades acerca de su carrera.