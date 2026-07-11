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El olímpico gijonés Juan Carlos Robles, de visita en el campus de La Calzada

El gijonés Juan Carlos Robles, junto a los niños del campus. |

El gijonés Juan Carlos Robles, junto a los niños del campus. |

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Los jóvenes del campus de la Calzada tuvieron una visita muy especial en su último día. El gijonés Juan Carlos Robles, internacional y olímpico, contó las experiencias de su dilatada trayectoria. Un carrera en la que además de representar a España en Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos, participó en la mejor liga del mundo, la italiana. El jugador de voley animó a los más pequeños a que tengan constancia y que representen los valores del deporte como la humildad y el sacrificio. Los niños también tuvieron su turno para hablar, preguntándole a Robles por curiosidades acerca de su carrera.

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