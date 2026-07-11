Ouzande y Val, plata en la Copa del Mundo de sprint en Montreal
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El K-4 500 metros femenino, tripulado por la gijonesa Sara Ouzande Iturralde, la coañesa Lucía Val Cerdeira, la onubense Daniela García Heredia y la valenciana Bárbara Pardo Más, volvió a cumplir con los pronósticos y se subió ayer al podio. En concreto, se hizo con la medalla de plata en la tercera Copa del Mundo de sprint, que se disputa en aguas de Montreal (Canadá). Las flamantes campeonas de Europa y vigentes campeonas del Mundo se quedaron a únicamente 0.95 centésimas del dorado metal que fue para el barco de China (1.34.02); mientras, el metal de bronce sonrió a esta ocasión a Alemania (1.35.44).
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