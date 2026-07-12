El asturiano Benjamín Noval pierde el maillot amarillo del Tour Valromey tras otra escapada incontrolable

Benjamín Noval (MMR Academy) comenzó a lo grande el Tour du Valromey, al ganar con una superioridad aplastante la primera etapa, y a partir de ahí se convirtió en el rival a batir de un pelotón en el que están los mejores ciclistas y los mejores equipos del mundo en categoría júnior. El de Laviana, integrado en una escuadra más humilde que las del resto de favoritos, lo ha pagado con la pérdida del maillot amarillo, que ahora lleva el también español Aitor Martínez Groset (Team Vangi Tommasini il Pirata), que está haciendo una gran carrera y entrando siempre en la escapada buena. El catalán tiene ahora una ventaja de un minuto justo sobre el segundo, que pasa a ser el belga Seff Van Kerckhove (Decathlon), y de 1:21 sobre el tercero, el británico Milo de la Mare (Cams Majaco). Noval, por su parte, pasa a ser séptimo, a 1:31 del nuevo líder.

El MMR Academy trabaja para defender el liderato

La tercera etapa, disputada este domingo, comenzó con varios intentos de fuga que no fructificaron, hasta que se produjo una aceleración en el primer esprint especial de la jornada, lo que provocó que un grupo importante de corredores se fuera por delante. En el pelotón se tuvieron que poner a trabajar los hombres del equipo asturiano MMR Academy para defender el liderato de su jefe de filas, Benja Noval. Ese grupo comenzó a subir el primer puerto de la jornada con 1:42 de ventaja sobre el pelotón, en el que seguían tirando los hombres de la escuadra asturiana. La escapada coronó con dos minutos de ventaja.

EN IMÁGENES: Así fue la victoria de Benjamín Noval en la primera etapa del Tour Valromey / Tour Valromey

Noval endurece la carrera en la montaña

El grupo de cabeza, con el paso de los kilómetros, se redujo a cinco corredores, que fueron los que comenzaron a subir el segundo puerto con 1:45 de ventaja. En el ascenso, Noval se puso a tirar con un fuerte ritmo que provocó que se descolgaran muchos corredores. En la cima esprintó para coger los puntos de la montaña y ya quedaron muy pocos ciclistas en el grupo.

El líder se queda sin compañeros en la persecución

El grupo de cabeza quedó configurado finalmente por nueve corredores, entre los que estaba el segundo de la general, Aitor Martínez Groset, que durante este Tour du Valromey se mantuvo siempre en posiciones de cabeza. En el descenso, a 35 kilómetros de la meta, el líder Noval se quedó solo y, al final de la bajada, lo alcanzaron otros tres corredores. Los nueve de cabeza rodaron fuerte, dándose siempre relevos, mientras que, por detrás, el asturiano del MMR Academy tuvo que tirar solo, sin apenas ayuda, intentando reducir las diferencias, que a 17 kilómetros de la meta superaban el minuto.

Roberto Menendez

Aitor Martínez culmina la fuga y se viste de amarillo

Los corredores fugados comenzaron la ascensión al último puerto con un minuto de ventaja respecto al grupo del líder. La insistencia de Noval hizo que disminuyera la distancia, pero, después de que los integrantes de la escapada comenzaran a atacarse, volvió a aumentar. Aitor Martínez Groset consiguió irse junto al belga Seff Van Kerckhove hasta la meta, donde el español se impuso al esprint. La victoria le sirvió para colocarse líder de la general, aventajando en 22 segundos a un grupo de seis corredores, entre los que estaba el también español José Vega (Electromercantil GR-100). Noveno llegó el danés Malthe Risbjerg, a 43 segundos, y después lo hizo el grupo de Noval, a 1:40 del ganador de la etapa.

El Grand Colombier mantiene abiertas las opciones de Noval

A pesar del varapalo de perder el maillot de líder, Noval conserva sus opciones de pelear por la victoria en una carrera que tenía marcada en rojo en el calendario. Sin la presión de tener que llevar el amarillo, le quedan dos jornadas más para demostrar su calidad y potencia. En la de hoy tratará de reducir algo su desventaja y el martes podrá demostrar lo que es capaz de hacer cuando la carretera se pone cuesta arriba, en una cronoescalada que le viene como anillo al dedo: 18 kilómetros de ascensión al majestuoso y durísimo Grand Colombier.

Noticias relacionadas

.