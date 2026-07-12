El Cornellana celebra su ascenso a Segunda Asturfútbol con una gran comida multitudinaria

El Cornellana celebró ayer el título de campeón de Tercera y el ascenso a Segunda Asturfútbol en una jornada festiva que reunió a cerca de 400 personas. Futbolistas, directivos, familiares, aficionados e invitados compartieron una comida para poner el broche a una temporada marcada por el éxito.El encuentro sirvió para reconocer el trabajo realizado por la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva, además del apoyo recibido por parte de los seguidores del club. En la imagen, algunos futbolistas y directivos del Cornellana, más algún invitado.