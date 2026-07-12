Un futbolitsas francés que apoya a "La Roja": "Me gustaría que ganase España; me reconozco más en su forma de jugar"

Jean-Sylvain Babin (Corbeil-Essonnes, París, Francia, 39 años), exjugador del Sporting de Gijón y del Real Avilés, entre otros clubes, afronta la semifinal del Mundial entre España y Francia con un sentimiento especial. Nacido y criado en el país galo, donde todavía conserva buena parte de su familia y numerosos amigos, el central también se siente profundamente agradecido a España, el país en el que ha desarrollado prácticamente toda su carrera y en el que ya lleva dieciocho años. En una conversación con LA NUEVA ESPAÑA, Babin recuerda con cariño sus orígenes franceses, explica la razón por la que en esta ocasión apoyará a la selección española y desgrana las claves de un duelo que espera muy equilibrado.

Dos países que marcaron su vida

"Nací en París, somos tres hermanos y una hermana; solo el mayor de nosotros nació en Martinica. En 1974, cuando mi hermano tenía tres años, mis padres se fueron a París y crecí a treinta kilómetros del centro de París, en el departamento 91, que está al sur. Fue una infancia muy humilde. Nunca me faltó nada, pero era un barrio humilde con culturas distintas: había senegaleses, italianos, incluso españoles. Mi madre era auxiliar de enfermería y mi padre trabajaba en un supermercado", recuerda Babin, que mantiene intacto el cariño por el país que le vio nacer. "Tengo muchísimo vínculo con Francia. Una parte de mi familia sigue viviendo en París. Tengo amigos viviendo en Francia. Ha sido un país que me ha dado educación, amigos... Ha sido un país acogedor para la gente de otras culturas. Pero España también me ha dado mucho, me ha dado el trabajo. Yo llevo dieciocho años en España y me ha dado visibilidad", explica.

Ese agradecimiento hacia sus dos países no impide que tenga claro cuál será su deseo cuando comience la semifinal. "Me gustaría que ganase España. Me queda poco como jugador y mi formación como entrenador está siendo española. Me reconozco más con la forma de jugar de la selección española que con la de Francia. Me siento más próximo a su forma de jugar. Pero Francia tiene arriba a Olise, Dembélé y Mbappé, y pueden ser diferenciales", señala el exsportinguista.

La posesión y las vigilancias, claves del duelo

En cuanto a las claves del partido, Babin cree que el dominio del balón volverá a ser uno de los aspectos decisivos, aunque advierte de que España deberá extremar las precauciones para contener el talento ofensivo de los franceses. "Será interesante saber quién va a tener el dominio del balón", explica Babin, que añade que "España va a intentar quitarle el balón y seguro que lo tendrá en fases del partido". Para él, "la clave será si España hace vigilancias defensivas a Mbappé, Olise y Dembélé y es capaz de controlarlos". Otro detalle será "el ritmo de balón que va a imprimir España": "Si es capaz de dar ritmo y sube el nivel en la parte ofensiva de Yamal, Oyarzabal y Baena, tendrá más opciones", añade. En su opinión, "los laterales están haciéndolo bien, también Rodri y la aparición de Merino, pero la clave está en cómo están los atacantes y Pedri". Babin piensa que "Nico Williams no será titular, pero le veo entrando. Baena no está haciendo malos partidos, pero se nota mucho en el estilo de España que tanto Williams como Yamal llegan de lesión".

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Pese a que concede un ligero favoritismo a Francia por las sensaciones transmitidas desde el inicio del campeonato, Babin está convencido de que el encuentro se resolverá por pequeños detalles: "La favorita es Francia, por lo que ha enseñado desde el primer partido del torneo. España ha ido creciendo en la competición, pero, a nivel de contundencia y pegada, Francia está algo por delante. Pero son semifinales del Mundial y esto se va a decidir por detalles. No hay favoritos en estos partidos. Y creo que será un partido igualado".