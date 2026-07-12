Sara Ouzande, imparable: la pìragüista asturiana se corona en la Copa del Mundo de sprint con un oro en el K-1 200 metros Montreal (Canadá)
El siguiente objetivo de Sara será el Mundial de sprint, en Poznan (Polonia), del 26 al 30 de agosto
Suma y sigue. La gijonesa del Club Los Delfines de Ceuta, Sara Ouzande Iturralde, se hizo a primera hora de la tarde de hoy, domingo, con la medalla de oro en la tercera Copa del Mundo de sprint, en la modalidad de K-1 200 metros, con un registro de 39,40 segundos. Fue una final de auténtico infarto, pues aventajó en tan solo cuatro centésimas a la china Mengdie Yin, quien se había impuesto en la segunda Copa del Mundo, a mediados de mayo, en Brandemburgo (Alemania), y en seis centésimas a la danesa Frederikke Moercke, actual campeona de Europa en Montemor-o-Velho.
Una temporada repleta de éxitos internacionales
La dorada presea de Sara Ouzande se añade, en la actual temporada, al oro cosechado en la primera Copa del Mundo de sprint, en Szeged (Hungría), así como a las tres medallas de plata en K-4 500 metros en las tres Copas del Mundo de 2026 disputadas en Szeged, Brandemburgo y Montreal. Además, logró el oro en K-4 500 metros junto a la también asturiana Lucía Val Cerdeira, la onubense Daniela García Heredia y la valenciana Bárbara Pardo Mas en el reciente Campeonato de Europa de sprint, celebrado en aguas lusas de Montemor-o-Velho.
El Mundial y el Descenso del Sella, próximos retos
El siguiente objetivo de Sara, así como del resto del equipo nacional español, será el Mundial de sprint, en Poznan (Polonia), del 26 al 30 de agosto, donde el K-4 femenino, sobre la distancia de medio kilómetro, tratará de revalidar su título de campeonas del mundo en esa modalidad. Eso sí, días antes, concretamente el 8 de agosto, la kayakista gijonesa será protagonista en el 88.º Descenso Internacional del Sella, la Fiesta de las Piraguas de Asturias, al ser designada por el CODIS, entidad que preside Juan Manuel Feliz Granda, para abrir el primer cepo de salida de la famosa y popular prueba piragüística.
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