La sub-20 de Jorge Arias vence con comodidad a Bélgica

La selección española sub-20 del canterano del Alimerka Oviedo Jorge Arias, se impuso ayer a Bélgica (58-81) en la primera jornada del Europeo. El asturiano disputó más de 15 minutos, en los que sumó dos puntos y cogió dos rebotes. La selección disputará hoy su segundo encuentro ante Croacia, a partir de las 20.30 horas.