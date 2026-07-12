Xesús Ferreiro gana por avería de Cele Foncueva en el rally de Avilés Histórico

El gallego Xesús Ferreiro, con un Ford Escort RS 1800 MK II, se impuso ayer en la 50.ª edición del Rally de Avilés Histórico, prueba puntuable para el Campeonato de España de Vehículos Históricos. Copilotado por Javier Anido, logró una victoria con la que consiguió igualar en triunfos al avilesino Daniel Alonso. Este perseguía la victoria con su Ford, similar al del gallego, y se mantuvo segundo hasta su abandono.

El BMW M3 de Cele Foncueva. / J. B. D.

Su puesto lo pasó a ocupar el sariegano Cele Foncueva. Imprimiendo un ritmo de menos a más, el campeón de España del Grupo N en 1990 demostró no haber perdido un ápice de su punta de velocidad y, poco a poco, con su BMW M3, fue restándole segundos al líder de la carrera.

Tal era el ritmo del piloto de Sariego que, tras marcar el mejor crono en el tramo, se puso a un paso de Ferreiro. En la sexta cronometrada del día, Foncueva, copilotado por David de la Puente, marcó otro scratch y se colocó líder de la competición por dos segundos.

Quedaban dos cronometradas y el sariegano, muy motivado y pilotando de forma fabulosa el BMW M3, se sentía capaz de ganar. Posiblemente así habría sido de no mediar una avería en la servodirección del BMW.

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Ferreiro ganaba así por 27,2 segundos a Foncueva, mientras que el tercer puesto fue para el equipo formado por Jordi Ventura y Josep Autet, que se quedó a 1 minuto, 29 segundos y 8 décimas del ganador. El quinteto de cabeza lo completaron, en cuarta posición y a 2 minutos, 48 segundos y 7 décimas, Ramón Martínez y Diego Cruz, con un Mitsubishi Lancer Evo VI. Quintos fueron Asier Santamaría y Roberto Rentería, con un Ford Sierra Cosworth 4x4, que llegaron a la meta a cuatro minutos. La organización anuló el segundo tramo por el accidente de un participante que volcó en la carretera.