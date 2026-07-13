El asturiano Alfonso Herrero domina la cuarta edición del trofeo Siglo XX de Kotarr de motociclismo

El piloto asturiano Alfonso Herrero se adjudicó la victoria en el IV Trofeo Siglo XX, una de las pruebas de referencia del calendario nacional de motos clásicas, disputada durante el fin de semana en el circuito burgalés de Kotarr.

La cita reunió a 84 pilotos procedentes de diferentes puntos de España, repartidos en tres categorías: Clásicas de dos y cuatro tiempos, Eurotwins y Supersport. Herrero tomó parte en esta última modalidad al manillar de una Honda CBR600F3.

El gijonés se adaptó con rapidez a un trazado en el que competía por primera vez y marcó el mejor tiempo en los entrenamientos cronometrados, lo que le permitió partir desde la ‘pole’. Su dominio se prolongó durante las dos carreras, ambas disputadas a diez vueltas, en las que cruzó la línea de meta en primera posición.

Con estos resultados, Herrero consiguió la victoria absoluta de la prueba y completó el fin de semana rodando a un ritmo cercano al récord del circuito.

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El equipo Homologastur-Disprosol, con el que el piloto asturiano compite en el Campeonato de España, centra ya su atención en la segunda cita del Nacional EVO, que se disputará los días 5 y 6 de septiembre en el circuito de Albacete.