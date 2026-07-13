El asturiano Javier López firma un carrerón y logra una nueva medalla para el piragüismo español en la Copa del Mundo

La última regata de la tercera Copa del Mundo de sprint, clausurada a última hora de la tarde de ayer, domingo, en Montreal (Canadá), deparó otra medalla más —la octava— para el combinado nacional español de piragüismo, en este caso en la modalidad de K-1 y sobre 5.000 metros, donde el sotobarquense Javier López González (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas) conquistó el bronce tras un carrerón y completar el recorrido en 22:11.37, solo superado por el olímpico portugués Fernando Pimenta (21:57.79) y por el danés Mads Pedersen (22:02.61), este también vencedor del Descenso Internacional del Sella en 2019.

Por su parte, el castellano-manchego Paco Cubelos quedó cuarto clasificado (22:36.77). Previamente, en K-1 femenino 5.000 metros, la extremeña Estefanía Fernández conseguía la medalla de plata, por detrás de la sueca Melina Andersson, ganadora de la presea de oro.

España cierra la Copa del Mundo con ocho medallas

El combinado nacional volvió a luchar por las medallas en un gran número de finales, consiguiendo un total de ocho preseas —dos de oro, tres de plata y tres de bronce— que engrosan el palmarés de una exigente temporada que ya ha superado su ecuador. Sara Ouzande ha sido la gran protagonista de la delegación española al conquistar un oro y una plata tras demostrar que está en el mejor momento de su carrera deportiva.

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

La gijonesa se subió al segundo cajón del podio en el K4 500 junto a la coañesa Lucía Val, Daniela García y Bárbara Pardo, registrando una marca de 1:34.98 y cediendo únicamente ante el barco de China (1:34.02). Ouzande se coronó campeona en la final de K1 200 metros tras una llegada de infarto, deteniendo el cronómetro en 39.40 para imponerse por apenas cuatro centésimas a la china Mengdie Yin (39.45) y a la danesa Frederikke Moercke (39.46).

Ouzande: «Ha sido un fin de semana espectacular»

"Bueno, pues la verdad es que ha sido un fin de semana espectacular. Hemos repetido lo mismo que en la Copa del Mundo de Hungría —oro en K-1 200 y plata en K-4 500 metros—. Eso sí, tenemos un poco de sabor agridulce en el K-4, porque no hemos ido del todo cómodas. Creemos que podemos mejorar mucho nuestro rendimiento y poder estar otra vez como en Hungría, luchando contra China por el primer puesto. En el K-1 200 ha sido una regata muy apretada en donde me encontré muy bien, con muy buenas sensaciones, y que vea a todo mi equipo gritándome desde la orilla para mí ha sido súper, y poder celebrar ese oro con ellas y con todos los que estaban apoyándome y animándome", dijo Sara Ouzande a LA NUEVA ESPAÑA, minutos antes de tomar el vuelo de regreso a España.

En líneas generales, el balance del kayak femenino sigue creciendo de manera exponencial: Laia Pèlachs, por ejemplo, está recuperando las sensaciones de temporadas anteriores, siendo una habitual de las finales en el K1 1.000 y con serias opciones de medalla en próximas citas. Al igual que sucede con el K2 500 formado por Carolina García y Nerea García, que siguen trabajando para devolver a España a la final por las medallas en esta distancia olímpica.

La canoa y la paracanoa amplían el medallero nacional

Ángels Moreno y Viktoria Yarchevska siguen codeándose con las mejores de la canoa femenina en Montreal al firmar un gran doblete de medallas. La dupla española se subió al cajón más alto del podio en la prueba del C2 200 metros con un tiempo de 43.47, batiendo en un vibrante final a las dos embarcaciones de la potente delegación de China. A este oro sumaron un bronce en la distancia olímpica de C2 500 metros tras detener el cronómetro en 2:03.59, cediendo únicamente ante los barcos de Ucrania y China para cerrar una Copa del Mundo sobresaliente. Antía Jácome paleó en la final del C1 200, pero la alta competitividad de la prueba impidió a la gallega subirse al podio, terminando en sexta posición.

En la canoa masculina, Manuel Fontán y Diego Domínguez firmaron una buena actuación en la final del C2 500 metros al colgarse la medalla de plata. La dupla española, que terminó la regata exhausta, completó una actuación de altísimo nivel y detuvo el cronómetro en 1:37.02, quedándose a tan solo 14 centésimas de conseguir el oro, que se adjudicó la embarcación de Hungría (1:36.88).

Por último, en la modalidad de paracanoa, el extremeño Juan Valle refrendó su favoritismo y su capacidad para dar alegrías al equipo español al colgarse el bronce en la final A de KL3 masculino 200 metros con una marca de 40.83, cruzando la meta por detrás de los brasileños Gabriel Porto y Miqueias Rodrigues.

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Higinio Rivero (VL2) y Adrián Mosquera (VL3) rozaron las medallas con sendas cuartas posiciones, mientras que Araceli Menduiña (KL3) e Inés Felipe (VL2) firmaron la quinta plaza, acompañadas por las sextas posiciones de María Martín (VL3) y Adrián Castaño (KL1). Completaron la actuación nacional Carlota Blanca, novena en la final de KL2, y José Piñeiro, décimo tras imponerse en la final B de su categoría.