Un brillante Benjamín Noval se jugará la general del Valromey Tour en una espectacular cronoescalada en el Grand Colombier

Lo de Benjamín Noval (MMR Academy) en la cuarta etapa del Tour de Valromey fue para quitarse el sombrero. El de Laviana, que cruzó la línea de meta en cuarta posición y se coloca también cuarto en la clasificación general, es temido por todos sus rivales cuando la carretera se pone cuesta arriba y por eso nadie le quiere dar ni un solo relevo. Con eso ha tenido que lidiar en las cuatro etapas que van de la ronda gala, una de las más prestigiosas del mundo en categoría júnior, y, aun así, ha conseguido llegar al último día en condiciones de disputar la general. Mañana serán sus propias fuerzas las únicas que importen para llevarse la carrera en una cronoescalada de 18 kilómetros con final en el durísimo Grand Colombier.

Herzog gana y Noval termina cuarto

La cuarta etapa, que terminó en un puerto de primera categoría, la ganó Karl Herzog (Team Grenke Auto Eder). Por detrás, a nueve segundos, llegó un grupo de tres corredores, entrando segundo el nuevo líder de la carrera, el belga Seff van Kerckhove (Decathlon), que supera en la general al español Aitor Martínez Groset (Vangi Tommasini Il Pirata), que llegó a 2:03 del ganador de la etapa. Tercero fue el austriaco Michael Hettegger (Lidl-Trek) y cuarto, el asturiano Benjamín Noval. Tanto el belga como el austriaco lograron agarrarse a un espectacular Benjamín Noval, que rompió la carrera y fue cazando a todos los escapados. La falta de colaboración de sus dos contrincantes impidió que pudieran coger al último superviviente de la escapada y jugarse así la victoria de etapa.

EN IMÁGENES: Así fue la victoria de Benjamín Noval en la primera etapa del Tour Valromey / Tour Valromey

Noval, a 40 segundos del liderato

La clasificación general queda con Seff van Kerckhove como líder; segundo, Karl Herzog, a 19 segundos; tercero, Michael Hettegger, a 32 segundos; cuarto, Benjamín Noval, a 40 segundos; y quinto, el anterior líder, Martínez Groset, que está ahora a 1:03 del líder. Entre ellos estarán los puestos de honor del Tour de Valromey tras la disputa mañana de la última etapa, una cronoescalada que se celebrará en un día tan especial en el país galo como el 14 de julio, Día Nacional de Francia, que coincide también con las semifinales del Mundial de fútbol entre Francia y España. Noval, cuarto, es la principal amenaza de Seff van Kerckhove (Decathlon), corredor que compite bajo nacionalidad belga, pero que reside en Montbrió del Camp (Tarragona), siendo su padre y su madre belgas. Un corredorazo que está haciendo también un grandísimo año y al que se le da muy bien la contrarreloj.

Cinco puertos y 2.180 metros de desnivel

La cuarta etapa consistió en 101,2 kilómetros, a lo largo de los que se subieron cinco puertos, dos de tercera y tres de primera categoría. Era la etapa reina, con 2.180 metros de desnivel positivo, con salida en Plateau d'Hauteville y llegada en Les Plans d'Hotonnes: un final en alto llamado a romper la carrera. Uno de esos días en los que se deciden las grandes vueltas júnior, como este Ain Bugey Valromey Tour.

Noval defiende el liderato de la montaña

En la primera ascensión del día dio comienzo la pelea por los puntos de la clasificación de la montaña, que sigue liderando Benjamín Noval tras la etapa, en el Col de Pisseloup, de 3.ª categoría. Pasó en primer lugar Enzo Hincapie, seguido de su compañero Julius Birkedal, y tercero fue Benjamín Noval. En el Col de Cuvillat, de 1.ª categoría, otro mano a mano entre Enzo Hincapie y Noval, que pasaron en ese orden por la cima.

Roberto Menendez

El asturiano vuelve a probarlo

Después del puerto de primera se formó un grupo de cuatro en cabeza: Benjamín Noval (MMR Academy), Enzo Hincapie (Grenke-Auto Eder), Laurin Lingenhag (Cannibal B Victorious) y Daan Hogenelst (Gepla-Watersley), que rodaron varios kilómetros en cabeza hasta ser alcanzados por el grupo del líder, Aitor Martínez Groset. A 30 kilómetros para meta, Noval volvió a probarlo en un pequeño repecho y estiró el pelotón, que perdió unidades, pero el líder aguantó en el grupo.

Breuckers abre hueco en el penúltimo puerto

Fue en el penúltimo puerto en el que se fueron varios corredores, entre ellos Karl Herzog, Winand Breuckers y Yasu Vervoort. Se quedó solo en cabeza Winand Breuckers, que, a un kilómetro para la cima, sacaba más de un minuto al grupo del líder y Noval. Breuckers pasó en solitario por el Col de la Rochette, a 17 kilómetros para el final. Por detrás se formó un grupo de corredores, con Noval al frente, siendo el que trabajó para reducir la ventaja con el grupo de adelante y aumentar las diferencias con el grupo del líder, que iba ya por detrás. Tras el descenso, el belga Yasu Vervoort se unió a Breuckers y comenzaron la ascensión final con 43 segundos sobre el grupo de Noval, con el líder ya a más de dos minutos de la cabeza.

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Herzog resiste ante la persecución de Noval

A tres kilómetros para la meta, Karl Herzog volvió a dar caza a los dos de cabeza, cuando se redujeron las diferencias con el grupo perseguidor, en el que solo trabajaba Noval, que dio caza a Winand Breuckers y Yasu Vervoort, dejando solo por delante a Karl Herzog, que consiguió llegar en solitario a la línea de meta. Junto a Noval, Seff van Kerckhove y Michael Hettegger, que fueron siempre a rueda del asturiano, salvo en el momento de cruzar la línea de meta, en el que le superaron.