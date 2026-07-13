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Edu Pérez-Landaluce, 13º. en el Trofeo Agostinho

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El ciclista ovetense Edu Pérez-Landaluce (Obidos Cycling Team) está brillando en el Trofeo Agostinho, en Portugal, donde ayer logró un gran 13º. puesto, llegando a 59 segundos del ganador, José Neves. Su gran actuación le permitió subir varios puestos hasta colocarse también 13º. en la clasificación general al término de esta prestigiosa carrera del calendario luso.

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