Jorge Arias, protagonista en la victoria de España ante Croacia

La selección española sub-20 sumó ayer una trabajada victoria ante Crocia (84-60) en el Eurobasket que se disputa estos días en Liubliana (Eslovenia). Un triunfo con papel protagonista de Jorge Arias. El ovetense ayudó al combinado español a romper el partido con cuatro triples en el tercer cuarto que abrieron una ventaja inalcanzable ya para los croatas (63-46). E ljugador del Alimerka Oviedo Baloncesto apenas tendrá descanso. España, dirigida por Carles Marco, suma otra victoria tras ganar a Bélgica y vuelve mañana a la pista para medirse a Grecia (18.00 horas) en el último partido de la primera fase.