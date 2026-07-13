Oviedo y Gijón colocarán una pantalla gigante para seguir el España-Francia de las semifinales del Mundial
La plaza de la Catedral carbayona y el parque Hermanos Castro son los emplazamientos elegidos en las dos ciudades
A. L.
La semifinal del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos centrará toda la atención del país mañana, martes, a partir de las 21:00 horas, con un billete para la final, que se jugará en Nueva York, en juego. En Asturias, tanto en Oviedo como en Gijón, los ciudadanos que lo deseen podrán seguir juntos el encuentro a través de una pantalla gigante. En los dos casos habrá también animación y música a partir de las 19:00 horas para ir preparando el partido.
Oviedo instalará la pantalla junto a la Catedral
En el caso de Oviedo, la pantalla gigante para seguir el encuentro, que se disputará en la ciudad estadounidense de Dallas, se instalará en la plaza Alfonso II el Casto, junto a la Catedral. La pantalla, de unos 16 metros cuadrados, será colocada de tal modo que los aficionados puedan seguir cómodamente el encuentro, en una zona espaciosa y con capacidad para acoger a un número importante de seguidores. Además, no habrá solo una pantalla, sino también animación y un DJ poniendo música desde las 19:00 horas.
Gijón prepara una «fan zone» en el parque Hermanos Castro
En Gijón, por su parte, la pantalla se colocará en el parque Hermanos Castro. El Ayuntamiento de Gijón informó de que, a través de Divertia, se ha tramitado también la instalación de una «fan zone» con pantalla en el recinto. Señala el Consistorio que el espacio abrirá sus puertas de 19:00 a 00:30 horas, «con acceso libre hasta completar aforo», y contará con animación musical y entretenimiento previo al partido. «El recinto, totalmente accesible, contará con servicio de barra, baños, puestos de comida y agua potable», explica. «No estará permitido acceder con bebidas alcohólicas del exterior», añade.
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