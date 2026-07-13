Oviedo tendrá una pantalla gigante en la plaza de la Catedral para seguir las semifinales del Mundial de fútbol entre España y Francia
Habrá animación y un dj y en el caso de que la selección nacional llegue a la final también se podrá ver en el mismo escenario
A. L.
Oviedo colocará una pantalla gigante para seguir el partido de la selección española de fútbol ante Francia en las semifinales del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. El encuentro, que se disputará en la ciudad estadounidense de Dallas, podrá seguirse desde la plaza Alfonso II el Casto, junto a la Catedral.
Una pantalla de 16 metros cuadrados junto a la Catedral
La pantalla, de unos 16 metros cuadrados, será colocada de tal modo que los aficionados puedan seguir cómodamente el encuentro, en una zona espaciosa y con capacidad para acoger a un número importante de seguidores. Además, no será solo la pantalla, habrá animación y un dj poniendo música desde las 19.00 horas.
La instalación se repetirá si España alcanza la final
Si España pasase a la final, el mismo escenario volverá a albergar la colocación de otra pantalla para que los aficionados puedan seguir el partido. Ese encuentro sería el domingo 19 de julio.
También en Gijón
En Gijón, una pantalla gigante en Hermanos Castro permitirá ver la semifinal del Mundial. El Ayuntamiento ha informado de que, a través de Divertia, se ha tramitado la instalación de una "fan zone" con pantalla en el recinto para que la ciudadanía pueda seguir en directo el encuentro entre Francia y España de mañana a partir de las 21.00 horas.
Señala el Consistorio que el recinto abrirá sus puertas de 19.00 horas a 00.30 horas, "con acceso libre hasta completar entrada", y dice que el espacio contará con animación musical y entretenimiento previo al partido. "El recinto, totalmente accesible, contará con servicio de barra, baños, puestos de comida y agua potable", explica. "No estará permitido acceder con bebidas alcohólicas del exterior", añade.
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