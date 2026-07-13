El piloto asturiano José Antonio Fombona, primero de su categoría en en la subida Ribeira Sacra Chantada
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El gijonés José Antonio Fombona acabó sexto de la general y primero de su categoría tras el resultado logrado ayer en la Subida Ribeira Sacra Chantada.
Fombona domina su categoría con el Audi RS 5 DTM
El pluricampeón de España, con su Audi RS 5 DTM, marcó un crono de 3 minutos, 54 segundos y 175 milésimas, dejando a más de 10 segundos al Porsche 911 GT3 Cup de Jorge Pérez.
Artidiello también se impone en su categoría
Adrián Artidiello, por su parte, fue primero de su categoría y séptimo de la general. La victoria absoluta fue para Joseba Iraola.
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