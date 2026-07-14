Alfonso Herrero se impone en categoría Súper Sport en el Trofep Siglo XX
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El piloto asturiano Alfonso Herrero participó el pasado fin de semana en el IV Trofeo Siglo XX, una carismática prueba a nivel nacional de motos clásicas, en el circuito burgalés de Kotarr. En ella participaron 84 pilotos de todas las regiones de España, que se dieron cita en una prueba que estuvo dividida en 3 categorías: clásicas 2 y 4 Tiempos, Eurotwins y Super Sport. El piloto gijonés participó en la categoría de Super Sport, con su Honda CBR600F3, con la que consiguió la pole o vuelta más rápida en cronometrados, en un trazado en el que rodaba por primera vez. En las dos carreras disputadas a diez vueltas, Alfonso entró primero llevándose la victoria general de la prueba y rodando a ritmo de récord.
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