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Álvaro Huidobro, campeón de Asturias absoluto

Álvaro Huidobro, durante el Campeonato de Asturias. |

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El joven golfista gijonés Álvaro Huidobro se proclamó de manera brillante campeón absoluto del Principado de Asturias tras dominar con autoridad el Campeonato regional absoluto, disputado en las instalaciones del Real Club de Golf de Castiello.

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