Benjamín Noval no para: gana el Tour de Valromey tras una apoteósica cronoescalada al Grand Colombier

Tras cuatro días de competición, el Ain Bugey Valromey Tour 2026 concluyó con una contrarreloj en ascenso al legendario Grand Colombier. Una subida de 17,9 kilómetros que encumbró a Benjamín Noval Suárez como ganador de la 38.ª edición de la prueba francesa, denominada popularmente como el Tour Junior.

El del MMR Academy paró el crono cuando marcaba 44 minutos y 58 segundos, un tiempo que solo pudo superar el danés Kristian Haugetun, del equipo nacional noruego, que había salido por delante del asturiano y le superó en 14 segundos.

Benjamín Noval fue tercero en la general del año pasado por detrás del danés Noah Lindholm Møller Andersen y su compañero de equipo, el alemán Karl Herzog, dominadores de la prueba de principio fin con la única oposición del ciclista asturiano.

Este año fue distinto, Noval ganó el primer día y se puso de líder. El lavianés conservo el amarillo en la segunda jornada, pero lo perdió en la tercera etapa en favor del español Aitor Martínez. En la cuarta jornada se disputó la etapa reina y Benjamín Noval se mostró a un altísimo nivel durante las duras ascensiones que tenía el trazado, finalizando en cuarta posición y recuperando tiempo en la clasificación general. El amarillo fue a parar a los hombros del belga Seff van Kerckhove (Decathlon), que aprovechó el trabajo del asturiano, que una vez más demostró ser el más fuerte.

Benjamín Noval, que llegó a la jornada final en cuarta posición con 40 segundos perdidos con respecto al líder, partía minutos después de las 4 de la tarde de este martes para recorrer los 17,9 kilómetros de cronoescalada al Grand Colombier. Las primeras referencias de la ascensión ya dejaban ver que el asturiano iba a por todas y en el kilómetro 4,5 llegaban los primeros tiempos parciales, en los que Noval ya marcaba 7 segundos mejor que el líder. El segundo punto de referencias estaba colocado a los 9 kilómetros de ascensión y por ahí la diferencia ya era de 15 segundos a favor del asturiano. El penúltimo punto de cronometraje se tomó a falta de 5 kilómetros para la cima y ahí Noval ya tenía 58 segundos de ventaja sobre el líder. De ahí hasta la meta, el lavianés no hizo más que mejorar para llegar con un tiempo de 44:58, mejorando el tiempo del líder en 1’44’’. A Noval solamente le superó el vencedor de la etapa, que hizo la ascensión 12 segundos mejor que él.

Benjamín Noval, que también ha sido el vencedor del Gran Premio de la Montaña, ha demostrado estar en un gran estado de forma ganando a los mejores junior del pelotón internacional en una de las pruebas por etapas más importante del mundo en esta categoría.