Carmen García-Calvo, tras cruzar España dos veces sin apenas descanso para ayudar al ascenso de las Lobas, renueva una temporada

Carmen García-Calvo, uno de los pilares del Lobas Alimerka Oviedo dentro y fuera de la pista, jugará con el equipo azul en la Liga Guerreras tras renovar por una temporada. La lateral toledana vivirá así su undécima campaña en el conjunto ovetense, al que está profundamente vinculada. García-Calvo, capitana del equipo junto a Celia Rojo y entrenadora de categorías inferiores de la entidad, cruzó España dos veces en poco más de 24 horas, sin apenas descanso, para jugar con el primer equipo un partido decisivo por el ascenso a la élite y poder estar en el banquillo con el conjunto cadete en la fase final autonómica.

"He decidido seguir un año más porque la verdad es que en Oviedo me siento como en casa ”, explica Carmen García Calvo, que quiere “disfrutar de lo que supone estar y competir en la Liga Guerreras Iberdrola”. Su labor como entrenadora también ha contado a la hora de renovar: “Me gustaría seguir aportando mi granito de arena a las categorías de base, que creo que son el futuro del club ”.

Han sido unos meses muy estresantes para la jugadora toledana, no solamente por el esfuerzo para lograr el salto de categoría, "vivimos momentos muy complicados que nos hicieron unirnos aún más como grupo, esa fue la clave", sino también por la angustiosa búsqueda de los recursos económicos para competir en la élite. "Fueron semanas de mucha incertidumbre hasta que se confirmó la inscripción, habría sido una pena perder todo lo que habíamos conseguido en la pista", apunta la jugadora de las Lobas, que afronta con ilusión la nueva aventura en la Liga Guerreras: "Ayudaré al equipo en todo lo que pueda, dando lo mejor de mí tanto dentro como fuera de la pista. Animo a toda nuestra afición a venir al Florida Arena porque allí es donde tenemos que hacernos fuertes y conseguir los puntos que nos permitan mantener la categoría".

La de Carmen García-Calvo es la segunda renovación que anuncia el Lobas Alimerka Oviedo después de la de Celia Rojo. También confirmó su continuidad el entrenador, Manolo Díaz. La idea del club y del cuerpo técnico es la de mantener en lo posible el bloque del ascenso y reforzar con dos o tres fichajes.