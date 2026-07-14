Pueden con la clase de Mbappé

Cuando escribí que España se enfrentaba a ese gran portero que seguirá siendo estrella del Real Madrid, Thibaut Courtois, recordé que enfrente tendría a ocho "amigos" contra los que lucha durante la Liga y que defienden los colores azulgranas. Los de Luis de la Fuente fueron muy superiores y para colmo el meta blanco no pudo ni siquiera terminar el partido por una molestia en su músculo aductor largo de la pierna derecha. Fue salir él para el banquillo y llegar la victoria de los que sigue dirigiendo con maestría Luis de la Fuente.

Lo que toca ahora tiene unos tintes diferentes. Llega la hora de jugar contra Francia, la gran favorita, con la selección que gana en apuestas para ser campeona Mundial el próximo domingo 19. Y por segunda vez una estrella blanca, la más grande, la que más goles lleva va a estar al mando del once galo, que dirige desde el banquillo ese experto llamado Didier Deschamps, que muy pocos datos necesita de los jugadores de España, porque los tiene a todos bien apuntados en su mente futbolera cubierta ahora con su pelo blanco.

Mbappé dejó de jugar al fútbol cuando el Real Madrid ya no podía ganar la Liga, se fue con su novia de vacaciones, se trasladó a Francia para ser visto por sus médicos amigos y regresó a la actividad en América con la selección de su país, tras un mini paseo por el Bernabéu para cubrir el expediente. Hasta ese momento una vida relajada. Pero empezó a jugar y volvió a ser una grandísima estrella. Lleva con Messi ya ocho goles, justo el doble de los que ha marcado nuestro infatigable Mikel Oyarzábal, que va a hacer más. Seguro.

Muchos expertos dicen que Francia va a ser la campeona, pero nosotros tenemos que pensar que este Mundial se lo merece España y los que juegan a las órdenes del maestro De la Fuente. Lo saben muy bien. El fútbol, se quiera o no, se convierte siempre en una gran caja de sorpresas. Todo es posible. Aunque el rey madridista Mbappé es ahora el primer candidato, pensemos que hoy España tiene muy cerca de sus manos la Copa de Campeón del Mundo. Solo tiene que repetir el juego que puso en funcionamiento hasta ahora. Copiar, pegar y ganar.