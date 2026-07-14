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Cuetos Lobo, entre los invitados por la Federación Española para respalda a la selección en Dallas

El presidente de la Asturiana apoya a la selección en Dallas junto a los útimos campeones

José Ramón Cuetos Lobo, agachado, tercero por la derecha, junto a los invitados por la Federación en Dallas. | RFEF

José Ramón Cuetos Lobo, agachado, tercero por la derecha, junto a los invitados por la Federación en Dallas. | RFEF

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El presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, José Ramón Cuetos Lobo, se desplazó a Dallas para apoyar a la selección española en el partido de la semifinal del Mundial ante Francia. Lo hizo junto a otros responsables de federaciones territoriales que fueron invitados por la Real Federación Española de Fútbol. Durante su estancia, participó en un encuentro con internacionales como Iker Casillas, Jesús Navas, Pepe Reina, Fernando Hierro y Llorente. Entre ellos, varios ganadores del Mundial en el que España se coronó en 2010.

Cuetos Lobo fue uno de los últimos presidentes federativos en sumarse a la concentración de la selección en Dallas. Lo hizo más tarde que el resto ya que, previamente, ejerció como jefe de expedición de la selección española sub-19 masculina en el Campeonato de Europa, conquistado el pasado fin de semana en Gales. La invitación de la Federación Española de Fútbol a Dallas se extendió a todos los presidentes de los clubes de fútbol de la Primera División del fútbol español.

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