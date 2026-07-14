Cuetos Lobo, entre los invitados por la Federación Española para respalda a la selección en Dallas
El presidente de la Asturiana apoya a la selección en Dallas junto a los útimos campeones
El presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, José Ramón Cuetos Lobo, se desplazó a Dallas para apoyar a la selección española en el partido de la semifinal del Mundial ante Francia. Lo hizo junto a otros responsables de federaciones territoriales que fueron invitados por la Real Federación Española de Fútbol. Durante su estancia, participó en un encuentro con internacionales como Iker Casillas, Jesús Navas, Pepe Reina, Fernando Hierro y Llorente. Entre ellos, varios ganadores del Mundial en el que España se coronó en 2010.
Cuetos Lobo fue uno de los últimos presidentes federativos en sumarse a la concentración de la selección en Dallas. Lo hizo más tarde que el resto ya que, previamente, ejerció como jefe de expedición de la selección española sub-19 masculina en el Campeonato de Europa, conquistado el pasado fin de semana en Gales. La invitación de la Federación Española de Fútbol a Dallas se extendió a todos los presidentes de los clubes de fútbol de la Primera División del fútbol español.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
- El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- El mejor refugio para combatir las olas de calor está en Asturias: una piscina de agua 'muy fresca', ubicada en un parque natural y rodeada de verde y grandes montañas
- Un futbolitsas francés que apoya a 'La Roja': 'Me gustaría que ganase España; me reconozco más en su forma de jugar
- La Audiencia de Gijón respalda el desahucio de un hijo de 24 años por la mala convivencia con los padres
- Tres heridos, uno de ellos grave, al ser arrollados por su propio coche en Pajares
- Los motivos de la marcha de los curas de Navia y Tapia, que dejan sus parroquias tras treinta y siete años, respectivamente