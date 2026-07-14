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Julio Riba se proclama campeón de Asturias de ILCA 6 en Gijón

Julio Riba, en la bahía de San Lorenzo. | RCAR

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El regatista del Real Club Astur de Regatas Julio Riba se proclamó campeón de Asturias de ILCA 6 tras ganar con autoridad en la competición disputada en la bahía de San Lorenzo. Su compañero de club, Álvaro Alonso, logró el subcampeonato. El campeonato reunió a 17 participantes, que disputaron seis mangas marcadas por las cambiantes condiciones del viento. Riba dominó la prueba con cuatro victorias parciales y un segundo puesto, mientras que el podio lo completó Alejandro Fernández, del Club Náutico Albatros de Villaviciosa.

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