Julio Riba se proclama campeón de Asturias de ILCA 6 en Gijón

El regatista del Real Club Astur de Regatas Julio Riba se proclamó campeón de Asturias de ILCA 6 tras ganar con autoridad en la competición disputada en la bahía de San Lorenzo. Su compañero de club, Álvaro Alonso, logró el subcampeonato. El campeonato reunió a 17 participantes, que disputaron seis mangas marcadas por las cambiantes condiciones del viento. Riba dominó la prueba con cuatro victorias parciales y un segundo puesto, mientras que el podio lo completó Alejandro Fernández, del Club Náutico Albatros de Villaviciosa.