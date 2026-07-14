El K-4 femenino español, con las asturianas Sara Ouzande y Lucía Val, segundo en el ranking clasificatorio de la ICF cara a Los Ángeles 2028

Tras disputarse las tres las Copas del Mundo de sprint olímpico de la presente temporada 2026, por primera vez la ICF (Federación Internacional de Piragüismo) ha cambiado la manera de clasificación para unos Juegos Olímpicos y el 'ranking'. De momento, se han conseguido buenos resultados en conjunto. Así, el K4 500 metros femenino, con las asturianas Sara Ouzande y Lucía Val, la andaluza Daniela García y la valenciana Bárbara Pardo han sumado tres platas (Szeged, Brandemburgo y Montreal), consiguiendo un total de 3.700 puntos y situarse en segunda posición a 300 puntos de China y con 460 de ventaja sobre Alemania.

El C-2 mujer también ha dado muchas alegrías en estas primeras pruebas válidas para el ranking olímpico. De hecho, la dupla formada por las canoístas Viktoria Yarchevska y Ángeles Moreno consiguió un bronce en la Copa de Brandemburgo y otro bronce en la Copa de Montreal en el C-2 500 metros; además del metal de oro del C-2 200 metros en la Copa canadiense. Esos números han llevado a que España esté colocada en el quinto puesto del ranking con 3.320 puntos, por los 3.750 puntos de las ucranias.

En cuanto a la plaza del K-1 femenino para los Juegos, los dos oros conseguidos por la gijonesa Sara Ouzande Iturralde (Los Delfines de Ceuta) en la regata de los 200 metros (Szeged y Montreal), más los dos bronces de Estefanía Fernández en el K-1 y sobre 5.000 metros, en las Copas del Mundo de Szeged y Montreal, hace que España esté, en estos momentos, clasificado para los Juegos de Los Ángeles-28 con los 3.580 puntos que atesora. Eso sí, ha de mejorar en las distancias de 500 y 1.000 metros para no perder comba con los países que están en la parte superior de la tabla que, en este momento, lidera Suecia con 3.900 puntos.

En las otras dos pruebas femeninas, el K-2 y el C-1, se cuenta con un buen resultado de podio con el conseguido por Carolina García y Nerea García en el K-2 500 metros, en Szeged, con una medalla de bronce, un resultado que todavía permite estar dentro de las plazas de la cuota de clasificación, somos sextos clasificados con 3.090 puntos, pero lejos de los 3.670 puntos que acumula Alemania.

Donde no se está teniendo el éxito pretendido es en las pruebas de la canoa individual ya que hasta el momento el mejor resultado conseguido es el sexto puesto de Antía Jácome en la final del pasado domingo del C-1 200 metros. Ahora, tiene 3.140 puntos y Ucrania, que va en cabeza, ya ha acumulado 4.000 puntos. Queda mucho por delante, pero hay que recordar que el objetivo es tener poder competir en las 10 pruebas olímpicas que hay en el programa de Los Ángeles.

En cuanto a la categoría masculina, la del C-2 es la única de las 10 entre hombres y mujeres, en la España es líder. El oro conseguido por Daniel Grijalba y Adrián Sieiro en Brandemburgo, más la plata ahora de Diego Domínguez y Manuel Fontán en Montreal en la prueba del 500, sumado al cuarto puesto de estos últimos también en Alemania y el resultado conjunto en Szeged, hace que España esté al frente de este ránking con 3.600 puntos con 150 de ventaja sobre Hungría.

La canoa individual masculina también está en una buena posición en la tabla gracias a las tres finales sumadas por Pablo Crespo en el 1000, el oro y la plata de Jaime Duro en el 5.000 de Szeged y Brandemburgo, respectivamente, y el bronce y plata de Graña en la prueba de 200 metros. Marchan en la cuarta posición con 3.590 puntos, a 410 puntos del líder, la República Checa.

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Donde no están saliendo las cosas tan bien como se esperaba en el kayak masculino, donde todavía no se ha conseguido subir al podio. Pese a todo, tanto en K-1, como en K-2 y en K4, están dentro de las seis primeras posiciones y las pruebas del Mundial de Poznan (Polonia), a finales del mes de agosto, van a resultar claves a la hora de sumar muchos puntos, es un campeonato que cuenta como doble de cara al ranking de los Juegos Olímpicos.