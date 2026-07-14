El Marino de Luanco arranca la pretemporada sin asuntos pendientes con la FIFA
El conjunto gozoniego recupera la capacidad para registrar nuevos jugadores tras cerrar el expediente y arranca la preparación del próximo curso con normalidad.
El Marino de Luanco ha iniciado este lunes los entrenamientos de pretemporada. Además, el club gozoniego ya puede tramitar con normalidad la inscripción de futbolistas después de solucionar el problema administrativo que le impedía hacerlo.
La entidad había estado afectada en las últimas semanas por una restricción impuesta por la FIFA relacionada con los derechos de formación de dos antiguos jugadores del club.
Solucionado el problema con la FIFA
Una vez resuelto ese asunto, el Marino de Luanco ha dejado de figurar en el registro de clubes inhabilitados del organismo internacional, por lo que recupera la plena capacidad para incorporar e inscribir nuevos futbolistas de cara a la próxima temporada y suma nueve incorporaciones hasta el momento.
Entre las incorporaciones para el nuevo curso figuran Adolfo González, Guille Cueto, Samu Montes, Carmelo Sánchez, Iker Morales, Javi Delgado, Juan Quirós, Mario Sánchez y Álex Menéndez.
El Marino inicia la pretemporada con normalidad
Con esa situación ya solventada, el Marino de Luanco puede afrontar el inicio de la pretemporada con mayor tranquilidad y centrarse en la preparación del nuevo curso, sin las limitaciones administrativas que habían marcado las últimas semanas.
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