Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Pablo Galech, a un paso de entrenar al Confía Base Oviedo de balonmano

El club valora la llegada del entrenador navarro, formado como jugador y técnico en el Anaitasuna, en la que sería su primera experiencia en Plata

Pablo Galech. |

Pablo Galech. |

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Antonio Lorca

Antonio Lorca

Oviedo

El Confía Balonmano Base Oviedo está cerca de poner la primera piedra de su nuevo proyecto con el entrenador que se pondrá al frente del equipo en División de Honor Plata. Se trata del navarro Pablo Galech (Pamplona, 1996), que debutaría en esta categoría poniéndose al frente del conjunto azul.

Pablo Galech, el elegido para liderar el nuevo proyecto

Galech lleva toda su vida ligado al balonmano, deporte en el que se formó en las filas del Anaitasuna, donde terminó asentándose como jugador en el primer equipo. Su etapa como entrenador también se inició en el club navarro, como técnico ayudante de Balonmano Anaitasuna en ASOBAL. Además, Galech ha dirigido a los equipos navarros en Campeonatos de España, habiendo sido seleccionador navarro tanto cadete como juvenil. Su carrera como entrenador continuó lejos de casa, formando parte del cuerpo técnico de la selección eslovaca.

El objetivo del Confía Base Oviedo en División de Honor Plata

El objetivo del Confía Base Oviedo es seguir afianzándose en la categoría y, sobre todo, evitar la zona baja de la clasificación, con la que coqueteó la pasada temporada, teniendo que disputar la promoción por la permanencia frente al Anaitasuna B. El equipo asturiano quiere ir poco a poco poniendo los pilares que le permitan, en algún momento, dar el salto a la máxima categoría, la Liga ASOBAL.

La pasada campaña, el Confía tuvo a dos técnicos. El primero fue Daniel Bandrés, que cumplía su segunda temporada en el conjunto asturiano y fue destituido en el tramo final de la campaña. Para la pelea por la permanencia, el Base Oviedo apostó por Juan Moreno.

Celia Rojo renueva en las Lobas

Noticias relacionadas

El Lobas Alimerka Oviedo continúa dando forma a su proyecto para la temporada 2026-2027 y lo hace ahora con la renovación de su capitana, Celia Rojo, que disputará su duodécima campaña en el conjunto azul. La pivote leonesa, pieza clave en el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, afronta el nuevo curso con ilusión tras un año "de ensueño" y después de que el club lograra asegurar su participación en la máxima categoría. Rojo confía en que la fortaleza del grupo vuelva a ser determinante para competir y mantener al equipo en la élite.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
  2. La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  3. Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados
  4. Conmoción en Pravia por la muerte Raquel Suárez, 'Tati', la joven apasionada de las motos, 'trabajadora y buena persona', que sufrió un accidente en el Motorbeach
  5. Luis Enrique cumple en Gijón con su gente del Xeitosa: la intrahistoria de una promesa del entrenador del Paris Saint Germain
  6. Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente cafetera espresso más barata del mercado: disponible por menos de 70 euros
  8. Revolución en el TUA de Oviedo: una nueva línea (P) unirá Ciudad Naranco y La Manjoya cada media hora

Los motivos por los que Asturias es la única región que aún no ha recuperado el empleo perdido con la última recesión

Los motivos por los que Asturias es la única región que aún no ha recuperado el empleo perdido con la última recesión

Julio Riba se proclama campeón de Asturias de ILCA 6 en Gijón

Julio Riba se proclama campeón de Asturias de ILCA 6 en Gijón

Las parroquias rurales gijonesas piden "más servicios" ante su auge inmobiliario, con demanda que llega a zonas que antes no eran de interés

Las parroquias rurales gijonesas piden "más servicios" ante su auge inmobiliario, con demanda que llega a zonas que antes no eran de interés

El refugio de Cimavilla y las baterías militares abrirán al público finales de año con su nuevo museo en el Cerro

El refugio de Cimavilla y las baterías militares abrirán al público finales de año con su nuevo museo en el Cerro

Lastres estrena un documental sobre la historia de su puerto

Lastres estrena un documental sobre la historia de su puerto

El olimpo de los orcos metafísicos

Tregua para el duelo y las historias

No es infortunio, es negligencia

Tracking Pixel Contents