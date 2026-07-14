Pablo Galech, a un paso de entrenar al Confía Base Oviedo de balonmano

El Confía Balonmano Base Oviedo está cerca de poner la primera piedra de su nuevo proyecto con el entrenador que se pondrá al frente del equipo en División de Honor Plata. Se trata del navarro Pablo Galech (Pamplona, 1996), que debutaría en esta categoría poniéndose al frente del conjunto azul.

Pablo Galech, el elegido para liderar el nuevo proyecto

Galech lleva toda su vida ligado al balonmano, deporte en el que se formó en las filas del Anaitasuna, donde terminó asentándose como jugador en el primer equipo. Su etapa como entrenador también se inició en el club navarro, como técnico ayudante de Balonmano Anaitasuna en ASOBAL. Además, Galech ha dirigido a los equipos navarros en Campeonatos de España, habiendo sido seleccionador navarro tanto cadete como juvenil. Su carrera como entrenador continuó lejos de casa, formando parte del cuerpo técnico de la selección eslovaca.

El objetivo del Confía Base Oviedo en División de Honor Plata

El objetivo del Confía Base Oviedo es seguir afianzándose en la categoría y, sobre todo, evitar la zona baja de la clasificación, con la que coqueteó la pasada temporada, teniendo que disputar la promoción por la permanencia frente al Anaitasuna B. El equipo asturiano quiere ir poco a poco poniendo los pilares que le permitan, en algún momento, dar el salto a la máxima categoría, la Liga ASOBAL.

La pasada campaña, el Confía tuvo a dos técnicos. El primero fue Daniel Bandrés, que cumplía su segunda temporada en el conjunto asturiano y fue destituido en el tramo final de la campaña. Para la pelea por la permanencia, el Base Oviedo apostó por Juan Moreno.

Celia Rojo renueva en las Lobas

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El Lobas Alimerka Oviedo continúa dando forma a su proyecto para la temporada 2026-2027 y lo hace ahora con la renovación de su capitana, Celia Rojo, que disputará su duodécima campaña en el conjunto azul. La pivote leonesa, pieza clave en el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, afronta el nuevo curso con ilusión tras un año "de ensueño" y después de que el club lograra asegurar su participación en la máxima categoría. Rojo confía en que la fortaleza del grupo vuelva a ser determinante para competir y mantener al equipo en la élite.