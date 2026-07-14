Pablo Galech, a un paso de entrenar al Confía Base Oviedo de balonmano
El club valora la llegada del entrenador navarro, formado como jugador y técnico en el Anaitasuna, en la que sería su primera experiencia en Plata
El Confía Balonmano Base Oviedo está cerca de poner la primera piedra de su nuevo proyecto con el entrenador que se pondrá al frente del equipo en División de Honor Plata. Se trata del navarro Pablo Galech (Pamplona, 1996), que debutaría en esta categoría poniéndose al frente del conjunto azul.
Pablo Galech, el elegido para liderar el nuevo proyecto
Galech lleva toda su vida ligado al balonmano, deporte en el que se formó en las filas del Anaitasuna, donde terminó asentándose como jugador en el primer equipo. Su etapa como entrenador también se inició en el club navarro, como técnico ayudante de Balonmano Anaitasuna en ASOBAL. Además, Galech ha dirigido a los equipos navarros en Campeonatos de España, habiendo sido seleccionador navarro tanto cadete como juvenil. Su carrera como entrenador continuó lejos de casa, formando parte del cuerpo técnico de la selección eslovaca.
El objetivo del Confía Base Oviedo en División de Honor Plata
El objetivo del Confía Base Oviedo es seguir afianzándose en la categoría y, sobre todo, evitar la zona baja de la clasificación, con la que coqueteó la pasada temporada, teniendo que disputar la promoción por la permanencia frente al Anaitasuna B. El equipo asturiano quiere ir poco a poco poniendo los pilares que le permitan, en algún momento, dar el salto a la máxima categoría, la Liga ASOBAL.
La pasada campaña, el Confía tuvo a dos técnicos. El primero fue Daniel Bandrés, que cumplía su segunda temporada en el conjunto asturiano y fue destituido en el tramo final de la campaña. Para la pelea por la permanencia, el Base Oviedo apostó por Juan Moreno.
Celia Rojo renueva en las Lobas
El Lobas Alimerka Oviedo continúa dando forma a su proyecto para la temporada 2026-2027 y lo hace ahora con la renovación de su capitana, Celia Rojo, que disputará su duodécima campaña en el conjunto azul. La pivote leonesa, pieza clave en el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, afronta el nuevo curso con ilusión tras un año "de ensueño" y después de que el club lograra asegurar su participación en la máxima categoría. Rojo confía en que la fortaleza del grupo vuelva a ser determinante para competir y mantener al equipo en la élite.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados
- Conmoción en Pravia por la muerte Raquel Suárez, 'Tati', la joven apasionada de las motos, 'trabajadora y buena persona', que sufrió un accidente en el Motorbeach
- Luis Enrique cumple en Gijón con su gente del Xeitosa: la intrahistoria de una promesa del entrenador del Paris Saint Germain
- Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente cafetera espresso más barata del mercado: disponible por menos de 70 euros
- Revolución en el TUA de Oviedo: una nueva línea (P) unirá Ciudad Naranco y La Manjoya cada media hora