Sara Ouzande, tras su nueva gesta en la Copa del Mundo de piragüismo: "Ha sido espectacular"

Sara Ouzande culminó una magnífica Copa del Mundo de Montreal (Canadá) con un oro en K-1 200 metros que le dejó un gran sabor de boca: "Ha sido un fin de semana espectacular, hemos repetido lo mismo que en la Copa del Mundo de Hungría", decía la asturiana en conversación con LA NUEVA ESPAÑA. La palista gijonesa sumó dos preseas, la primera de ellas de plata en el K-4 500 metros, en una embarcación en la que estuvo acompañada por la también asturiana Lucía Val y por Daniela García y Bárbara Pardo.

Sara Ouzande lidera la actuación española en Montreal

A pesar de estos buenos resultados, Ouzande aseguró tener "un poco de sabor agridulce en el K-4": "No hemos ido del todo cómodas; creemos que podemos mejorar mucho nuestro rendimiento y poder estar otra vez como en Hungría, luchando contra China por el primer puesto", añadió. En cuanto a su oro en K-1 200, explicó que fue "una regata muy apretada" y que se encontró "muy bien": "Tuve muy buenas sensaciones y ver a todo mi equipo gritándome desde la orilla para mí ha sido súper, así como poder celebrar ese oro con ellas y con todos los que estaban apoyándome y animándome", dijo Sara Ouzande a este periódico minutos antes de tomar el vuelo de regreso a España desde Montreal.

La asturiana ha sido, sin duda, la gran protagonista de la delegación española en la Copa del Mundo, que ha firmado un gran rendimiento con ocho medallas.

Javier López suma otro podio para España

La última regata de la tercera Copa del Mundo de sprint de Montreal (Canadá) deparó otra medalla más —la octava— para el combinado nacional español de piragüismo, en este caso en la modalidad de K-1 5.000 metros, donde el sotobarquense Javier López (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas) conquistó el bronce tras un carrerón en el que completó el recorrido en 22:11.37, solo superado por el olímpico portugués Fernando Pimenta (21:57.79) y por el danés Mads Pedersen (22:02.61), este también vencedor del Descenso Internacional del Sella en 2019.

Por su parte, el castellano-manchego Paco Cubelos quedó cuarto clasificado (22:36.77). Previamente, en K-1 femenino 5.000 metros, la extremeña Estefanía Fernández consiguió la medalla de plata, por detrás de la sueca Melina Andersson.

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El combinado nacional volvió a luchar por las medallas en un gran número de finales, consiguiendo dos oros, tres platas y tres bronces, que engrosan el palmarés de una exigente temporada que ya ha superado su ecuador.