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La sub-20 de Jorge Arias pasa invicta a los octavos de final del Europeo

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La selecciónm española sub-20 se impuso ayer por 67-81 a Grecia y se clasifica a los octavos de final tras ganar los tres partidos de la fase grupos. El ovetense Jorge Arias, canterano y jugador del primer equipo del Alimerka Oviedo, volvióa a ser titular, aportando dos puntos, dos rebotes y una asistencia en casi 18 minutos de juego. El asturiano está cuajando un gran Europeo a las órdenes de Carles Marco, exentenador del OCB, y ahora afronta con España la eliminatoria que les enfrentará mañana a la selección de Rumania.

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