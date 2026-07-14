La sub-20 de Jorge Arias pasa invicta a los octavos de final del Europeo

La selecciónm española sub-20 se impuso ayer por 67-81 a Grecia y se clasifica a los octavos de final tras ganar los tres partidos de la fase grupos. El ovetense Jorge Arias, canterano y jugador del primer equipo del Alimerka Oviedo, volvióa a ser titular, aportando dos puntos, dos rebotes y una asistencia en casi 18 minutos de juego. El asturiano está cuajando un gran Europeo a las órdenes de Carles Marco, exentenador del OCB, y ahora afronta con España la eliminatoria que les enfrentará mañana a la selección de Rumania.