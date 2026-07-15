Los argentinos en Asturias celebran la "final soñada" ante España en el Mundial

"¿Qué se puede decir a un crack?", fueron las palabras de Fabricio Pose, dueño del local en Gijón donde más de 50 argentinos se reunieron para ver el duelo entre Argentia y su su eterno rival, Inglaterra. Un rincón de los muchos en los que la colonia argentina en Asturias vivió el pase de su selección a la final del Mundial. Un partido con emoción hasta el último minuto, con remontada del equipo liderado por Leo Messi después de que cuadro inglés se adelantara por medio de Gordon. “El Quilombo” fue testigo de la pasión incesante de los aficionados sudamericanos, que no pararon de alentar por su selección durante todo el encuentro para alcanzar la "final soñada" ante España..

Así se vivió en Gijón la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina / Juan Plaza

El bar abrió hace apenas tres años, y ha conseguido formar una comunidad que se une cada partido del mundial para ver juntos a la selección albiceleste. La energía que desprende el local en cada fecha mundialista ha conseguido atraer hinchas que solían elegir otros lugares para verlas, como Alejandro Delfino.

Delfino, nacido en Buenos Aires pero residente en Gijón desde hace unos cuatro meses, definió como “una emoción única estar a muchos kilómetros de nuestro país y encontrarnos con nuestro entorno”. Con estas palabras, describió el hecho de que "El Quilombo" ha logrado recrear en un rincón de Gijón lo que se vive en Argentina de manera habitual.

Y la selección ha logrado grandes éxitos, no solo en esta última copa, sino durante ya más de 20 años, de la mano de un Leo Messi que lo ha dado todo por la albiceleste. En el que es ya su sexto mundial, viene dispuesto a defender el título que ganó con su país hace ya cuatro años, y es evidente el amor que tienen los fanáticos por su figura, siendo una amplia mayoría en el bar los que llevaban su nombre en la espalda. Jorge Forquera lo definía de la siguiente manera, “Messi es el alma del equipo, no hay otro, es el número uno”. El premio Princesa de Asturias de los Deportes obró otra remontada. Otro milagro.

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La población de la tierra del tango ve en Leo algo más que un jugador de fútbol, es ya un símbolo de la nación. Irene Quesada quiso compartir su visión sobre la figura del jugador, “nos da mucha fe, mucha esperanza para seguir luchando en Argentina, que es un pueblo muy golpeado lamentablente”.