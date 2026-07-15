Baja sensible en el Alimerka Oviedo Baloncesto: Raúl Lobaco abona su cláusula y abandona el club
El hasta ahora capitán del OCB se desvincula de la entidad tras un año en el que fue uno de los jugadores más destacados de toda la Primera FEB
Noticia sensible en el Alimerka Oviedo Baloncesto, que sigue sufriendo bajas muy dolorosas en sus filas. La última, la de su capitán, Raúl Lobaco, que ha ejecutado la cláusula de rescisión presente en su contrato y deja de pertenecer al conjunto azul. Desde la entidad expresan que “agradecemos Raúl su esfuerzo y dedicación durante las temporadas que ha defendido la camiseta del club y le deseamos lo mejor en su futuro”. Dicho futuro apunta a la ACB, con equipos como el San Pablo Burgos muy interesados en uno de los hombres más destacados de la Primera FEB la pasada temporada.
Lobaco, que había renovado recientemente con el OCB, cierra así su segunda etapa en el club, al que regresó en el verano de 2022. Desde su llegada, y con Javi Rodríguez en el banquillo, su crecimiento ha sido exponencial, convirtiéndose no solo en uno de los referentes de la plantilla, sino en uno de los mejores jugadores de toda la categoría a nivel nacional. El fuerte interés de equipos de ACB ha sido clave para tomar esta decisión.
Sus números la temporada pasada, histórica para el Oviedo Baloncesto por alcanzar la final four, fueron de los mejores de su carrera, promediando 28:24 minutos de juego (siendo el jugador más utilizado de la Primera FEB), 12 puntos por partido, cuatro rebotes y 11 créditos de valoración. Un jugador que se había ganado el cariño de todo el Palacio.
La pérdida para el OCB es muy significativa, no solo por lo que significa Lobaco y su importancia dentro del equipo, sino porque es una baja que condiciona aún más la planificación deportiva, puesto que el juego exterior del Alimerka Oviedo Baloncesto sufrirá una profunda renovación.
Los tres directores de juego de la pasada temporada cambiarán de destino: Dan Duscak jugará en el Bilbao Basket de la ACB, en una operación similar a la de Lobaco si finalmente pone rumbo al Burgos, tras completar tres campañas consecutivas en Asturias; Marques Townes fichó por el Gran Canaria, recién descendido a Primera FEB; y Greg Parham ya ha sido anunciado como nuevo jugador del Granada, otro de los equipos que perdió la categoría el pasado curso. Además, ni Calvin Hermanson ni Fede Copes continuarán en la plantilla, por lo que, al margen de Lobaco, únicamente Pablo Longarela mantiene contrato en vigor dentro del perímetro del conjunto ovetense.
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