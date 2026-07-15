El canterano del Alimerka Oviedo Jorge Arias, titular con la selección u20, que ya está en cuartos del Eurobasket
El conjunto dirigido por Carles Marco, que suma pleno de triunfos en la competición, vence sin dificultades a Rumanía en el primer cruce (77-59) y su próximo rival será Alemania
La selección española u20 de baloncesto, de la que forma parte Jorge Arias, canterano del Alimerka Oviedo y componente de su primera plantilla, ya está en cuartos de final del Eurobasket de su categoría. El conjunto que dirige Carles Marco, ex técnico del OCB, suma cuatro triunfos en otros cuatro partidos en la competición continental, que se desarrolla en Liubliana, capital de Eslovenia, y derrotó con facilidad a la selección de Rumanía en el cruce de octavos de final (77-59). El peso de Arias en el equipo es indiscutible, salió en el cinco inicial y estuvo en pista 21 minutos, aunque no tuvo su mejor día en el lanzamiento: convirtió uno de siete lanzamientos triples para acabar el partido con tres puntos, a los que añadió cinco rebotes. El partido no tuvo mucha historia y España dejó clara su superioridad desde el principio, con un 27-11 al término del primer cuarto. Alemania, que derrotó a Letonia por 88-72, será el rival del combinado español en cuartos de final.
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