Carreño prolonga su buen momento y debuta con triunfo en el torneo de Umag

Pablo Carreño dio continuidad a su buen momento de juego debutando con buen pie en el Open de Croacia, una competición que se disputa en la localidad de Umag. Teniendo como escenario la pista que lleva el nombre del mejor tenista croata de todos los tiempos, Goran Ivanisevic, Carreño venció en la primera eliminatoria (ronda de 32) al también croata Matej Dodig por 6-4 y 6-2.

El deportista asturiano hizo honor al ranking que lo situaba como claro favorito del choque, ya que tras sus últimos buenos resultados ha ascendido hasta el puesto 65 de la ATP. Por su parte, Dodig es el número 254.

Tres servicios del croata necesitó Carreño para romperle por primera vez el saque. Sucedió con el marcador igualado 2-2 en el primer set y el tenista gijonés no desaprovechó la ventaja para dejar encarrilada la primera manga. Le bastó con amarrar su servicio para imponerse por 6-4.

Aún más sencillo lo tuvo Carreño en el segundo set. De nuevo fue Dodig el que se impuso en el primer juego con su saque, pero Carreño niveló con el suyo antes de romper el saque de su rival, que ya no levantó cabeza. El partido se resolvió por la vía rápida con un 6-2 y el asturiano ya está en la ronda de 16, en la que se medirá al argentino Camilo Ugo Carabelli.

De esta forma, Pablo Carreño continúa en línea ascendente después de que una lesión en el codo le tuviera prácticamente parado durante año y medio y le arrastrase muy al fondeo del ranking ATP y le obligase a disputar Challengers para remontar posiciones. Este año alcanzó los octavos de final de Roland Garros y la segunda ronda de Wimbledon, siendo derrotado en ambas ocasiones por el emergente Rafa Jódar después de llegar al tercer set en ventaja. En los últimos días también conquistó la Copa del Rey ganando la final a Daniel Mérida.