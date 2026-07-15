El ciclismo femenino se reivindica en Pola de Siero

La Escuela de Ciclismo Viella volvió a demostrar su firme compromiso con el ciclismo femenino asturiano organizando una nueva edición del Trofeo Ayuntamiento de Siero, celebrada el pasado domingo en Pola de Siero, prueba que además acogió, un año más, el Campeonato de Asturias femenino.

La jornada arrancó con la prueba cadete, que debía completar dos vueltas al circuito para un total de 39,5 kilómetros. Desde los primeros compases el pelotón mantuvo agrupada la carrera, pero en el paso por Sariego, Malen Yurrita Blanco (ZU-K/Limousin) lanzó un ataque que ninguna de sus rivales pudo neutralizar. La corredora vasca abrió rápidamente una ventaja que fue administrando con solvencia hasta la línea de meta, donde levantó los brazos en solitario tras una gran exhibición. Por detrás, el grupo perseguidor se jugó las plazas de honor, que fueron para Vega Aldrey Ventureira (Cambre-Servicios Reunidos), segunda clasificada, y Valeria Piñol Tereschuk (Andona Racing Team), que completó el podio de la categoría.

La carrera también otorgaba los títulos del Campeonato de Asturias cadete, donde la mejor asturiana fue Lua Noval Suárez (Mirat Team), que se proclamó campeona regional. La acompañaron en el podio Estela Fernández Alonso (Viella-Guttrans) y Lucía Piedra Ron (Enchufesolar).

Clasificación Cadete –Lua Noval Suárez (Mirat Team) –Estela Fernández Alonso (Viella-Guttrans) –Lucía Piedra Ron (Enchufesolar) Élite –Lucía González Blanco (Nesta MMR Cycling Team) –Sara Cueto Vega (Unicaja Gijón)

A continuación, llegó el turno de las categorías élite-sub23 y junior. Las corredoras élite y sub23 afrontaban cuatro vueltas al trazado, con un total de 75,7 kilómetros, mientras que las juniors se incorporaban a la competición al comienzo de la segunda vuelta para completar 54 kilómetros. La prueba reina se rompió muy pronto con una fuga formada inicialmente por Maite Urteaga Sorazu (Grupo Eulen-Amenabar), Goretti Sesma Bozal (Vipeq Team) y Ayala Serrano Manso (Cantabria Deporte Río Miera). Las tres corredoras lograron abrir hueco respecto al pelotón y marcar el desarrollo de la carrera durante buena parte del recorrido. Con el paso de los kilómetros la escapada quedó reducida a Urteaga y Sesma, quienes demostraron ser las más fuertes de la jornada. Ambas colaboraron para consolidar su ventaja y se jugaron la victoria entre ellas, con triunfo final para Maite Urteaga Sorazu, se impuso en la clasificación absoluta élite-sub23. Goretti Sesma Bozal fue segunda, mientras que la tercera plaza se decidió al sprint entre las perseguidoras, correspondiendo a Nafosat Kozieva (ODL Team).

La competición junior quedó condicionada por el paso por el alto de Muncó, punto clave donde comenzaron a abrirse las diferencias que acabarían definiendo el podio. Una vez más, la vencedora fue Aitana Gutiérrez Velarde (Baque Movistar Team), que volvió a demostrar su idilio con la prueba sierense logrando una nueva victoria en el Trofeo Ayuntamiento de Siero. Tras ella finalizaron Maixa Odriozola Ayerbe (ZU-K/Limousin) y María Joaquina Sánchez Rodríguez (Entrenamientociclismo.com CDE), completando un podio de gran nivel.

Como Campeonato de Asturias, la prueba también coronó a las mejores corredoras regionales. En categoría élite, la local Lucía González Blanco (Nesta MMR Cycling Team) volvió a revalidar el título autonómico, confirmando su dominio en el panorama asturiano. La medalla de plata correspondió a Sara Cueto Vega (Unicaja Gijón).

La quinta edición del Trofeo Ayuntamiento de Siero volvió así a ofrecer una gran jornada de ciclismo femenino, con carreras dinámicas, ataques lejanos y vencedoras de enorme nivel, consolidando una prueba que año tras año sigue creciendo.