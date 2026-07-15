El Confía Base Oviedo comienza a blindar su columna vertebral: Juan Gamallo, el primero en renovar
El portero afrontará su cuarta temporada en el primer equipo carbayón: "Estoy donde quiero estar, en casa, en el club donde todo empezó, rodeado de los míos"
Tras anunciar que el técnico Pablo Galech dirigirá al Confía Base Oviedo la próxima campaña, el conjunto carbayón, que volverá a militar en División de Honor Plata, ya va dando los primeros pasos en la confección de la futura plantilla. El cuadro ovetense blinda a Juan Gamallo, que afrontará su cuarto curso en el primer equipo y asumirá un mayor peso dentro del vestuario tras la marcha de Rubén, convirtiéndose en uno de los capitanes del equipo.
Gamallo se convierte en la primera pieza confirmada del Confía Base Oviedo de cara a una temporada en la que el objetivo volverá a ser consolidarse en la segunda categoría del balonmano español. Canterano del club, Gamallo completó toda su formación en las categorías inferiores hasta la etapa juvenil, momento en el que emprendió una nueva etapa para continuar creciendo en equipos como Ibiza, Vinaròs y Gijón Jovellanos. Esa trayectoria le permitió acumular una amplia experiencia en División de Honor Plata antes de regresar a Vallobín, donde se ha consolidado como una de las referencias del conjunto ovetense.
"Estoy muy feliz de seguir formando parte de este proyecto. Como he dicho en varias ocasiones, no podría estar en un lugar mejor. Estoy donde quiero estar, en casa, en el club donde todo empezó, rodeado de los míos", señala el guardameta, que afronta esta renovación "con la misma ilusión y el mismo compromiso que el primer día". Además, asegura que seguirá trabajando para "ayudar en todo lo que pueda al equipo y al club, para seguir creciendo y asentándonos en la categoría".
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