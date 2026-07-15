Galech, confirmado como nuevo entrenador del Confía Base Oviedo: "Vamos a tener muchas alegrías en Vallobín"
El club azul anuncia el fichaje para la próxima temporada en Plata del técnico navarro, formado en el Anaitasuna y con experiencia internacional en la selección de Eslovaquia
N. L.
El Confía Base Oviedo confirmó a Pablo Galech como entrenador del equipo de División de Honor Plata para la temporada 26-27, noticia avanzada el martes en su edición digital por LA NUEVA ESPAÑA. El navarro (Pamplona, 1996) tendrá de esta manera su primera oportunidad de dirigir en la segunda categoría del balonmano español después de toda una vida dedicada al Anaitasuna, en cuyo banquillo llegó a ser técnico ayudante en la etapa de club en la Liga Asobal. También fue seleccionador navarro de las categorías cadete y juvenil, antes de integrarse en el cuerpo técnico de la selección eslovaca.
"Estoy muy contento, muy ilusionado y, sobre todo, muy agradecido al club por la oportunidad que me brinda de poder dirigir al equipo esta campaña. Esperemos que sean muchas más, y que tengamos muchísimas alegrías juntos", apuntó Galech una vez confirmado su fichaje.
El reto principal del nuevo entrenador azul es el de asentar al equipo en Plata con menos apuros que la temporada pasada, cuando el Confía Base tuvo que recurrir al "play down" contra el filial del Granollers para asegurar la permanencia.
"Estamos trabajando a destajo todo el cuerpo técnico, junto con preparadores, junto con Richi, con Caco, para tener todo bien para el inicio de la temporada. Estoy seguro de que vamos a trabajar mucho, y vamos a trabajar con mucha ilusión. Vamos a tener muchas alegrías en Vallobín", dice, esperanzado, el nuevo entrenador del conjunto asturiano.
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