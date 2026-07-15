Javi García y el grupo de asturianos que culminaron una de las pruebas más extremas de ciclismo de montaña de Europa: 207 kilómetros y más de 16 horas pedaleando

A sus 34 años el ovetense Javi García -entrenador de tenis en el Real Grupo Cultura de Covadonga- ha logrado completar la Pedals de Foc Non Stop, una de las ultramaratones de montaña más duras de Europa, bautizada como la "Maravillosa Locura" y con salida y llegada a Vielha (Lleida).

Lleva siete años montando en bicicleta y cinco compitiendo en carreras de montaña, una afición que nació tras el confinamiento y que pronto dejó de ser un pasatiempo para convertirse en un modo de vida. Empezó con pruebas cortas, pero enseguida descubrió que lo que realmente le apasionaba era pasar horas encima de la bici.

La Pedals de Foc Non Stop es un reto mayúsculo, 207 kilómetros, 6.140 metros de desnivel positivo y 16 horas y media de esfuerzo atravesando bosques de alta montaña, pistas forestales, senderos técnicos, collados por encima de los 2.300 metros y pueblos repartidos entre la Vall d’Aran, la Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà y el Pallars Jussà.

Javi García. / Lne

Javi no pedaleó solo, compartió la aventura con otros cinco asturianos —Jaime García, Tefi Gutiérrez, Fernando Moreno y Luis José Castellano—, un grupo que convirtió el sufrimiento en compañerismo. "Yendo con gente se lleva mucho mejor", reconoce, consciente de que en pruebas tan largas la soledad puede convertirse en un enemigo.

Para él, lo más duro no es únicamente la carrera. "Más que la carrera en sí, lo duro es lo que se sacrifica durante tantos meses", explica. Entrenar para una ultramaratón implica renunciar a tiempo libre, ajustar rutinas, convivir con el cansancio y aprender a gestionar la mente cuando aparecen las dudas. "Es un cúmulo de sentimientos al ser tantas horas sobre la bici. A veces la cabeza te intenta jugar malas pasadas", confiesa.

La Pedals de Foc no es su único logro. Javi ha completado dos veces la ultramaratón de los 10.000 del Soplao, en Cantabria, otra prueba mítica del ciclismo de montaña. Lejos de descansar, ya piensa en nuevos desafíos como Badlands, una de las pruebas de gravel más duras de Europa, o la Titan Desert, la carrera en Marruecos que atraviesa el desierto en seis etapas. Y no descarta volver a Pedals de Foc. "Si no es el año que viene, en dos".

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Javi García representa a esa élite de deportistas amateurs que entrenan con disciplina profesional, que encuentran en la bicicleta un espacio de libertad. Un entrenador que, además de enseñar técnica en la pista, demuestra con su ejemplo que la constancia, la humildad y la pasión pueden llevarte a conquistar montañas.