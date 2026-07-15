El K4 de las asturianas Sara Ouzande y Lucía Val, segundo en el ranking mundial

Tras disputarse las tres Copas del Mundo de sprint, el K4 500 metros femenino español, con las asturianas Sara Ouzande y Lucía Val, la andaluza Daniela García y la valenciana Bárbara Pardo, se encuentra en segunda posición del ranking mundial. Después de obtener tres platas en las pruebas de Szeged, Brandemburgo y Montreal, suma un total de 3.700 puntos y se sitúa a 300 puntos de China y con 460 de ventaja sobre Alemania.

En cuanto a la plaza del K-1 femenino para los Juegos, los dos oros de Ouzande en 200 metros (Szeged y Montreal), más los dos bronces de Estefanía Fernández, colocan a España momentáneamente con plaza para Los Ángeles.