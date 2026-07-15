El Lobas Alimerka sigue afianzando su bloque: Teresa Rodríguez renueva para jugar en la élite del balonmano

Renovar al bloque de las últimas temporadas es la principal ocupación del Lobas Alimerka Oviedo de cara a su participación la temporada que viene en la Liga Guerreras Iberdrola. El club azul se ha asegurado la continuidad de la pivote Teresa Rodríguez, canterana que cumplirá de esta forma su novena temporada en el primer equipo, en el que debutó en la 2018-19 siendo juvenil de primer año. Es una de las jugadoras de confianza del entrenador, Manolo Díaz, con el que ha conseguido dos ascensos a la máxima categoría. "El sueño de toda deportista es poder jugar en la máxima categoría", apunta Rodríguez, que cree que "este año que nos espera es una recompensa a todo el trabajo que llevamos haciendo, ya no solo la temporada pasada, sino todas las anteriores".

La última campaña no será fácil de olvidar para las Lobas. En primer lugar, por un ascenso lleno de dificultades, incluidos un infarto del entrenador y tres lesiones graves de rodilla. Pero, además, por la incertidumbre en torno a la consecución de los recursos necesarios para competir en la élite. "Sabíamos que al final las recompensas llegan en la vida", sostiene la pivote, que admite que vivió algo de angustia por la falta de apoyos hasta el último momento. "Jugaremos donde nos merecemos, yo confío en seguir mejorando como jugadora y aportando al plano colectivo", señala la jugadora, que iniciará la pretemporada con sus compañeras el 3 de agosto.