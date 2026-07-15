Los mejores pelotaris del momento se citan en el Grupo Covadonga

Un homenaje a la tradición pero con la introducción de elementos novedosos. Así se presenta la Semana Internacional de Pelota del Grupo, que alcanza su 76ª edición del 17 al 19 de julio en el frontón grupista. En liza, los mejores pelotaris actuales de las dos especialidades de la cita, la pala corta y la paleta. Este año, con la gran novedad de la presencia de árbitras, confirmando el impacto cada vez mayor de las mujeres en este deporte.

La Semana fue presentada ayer en el Grupo por Joaquín Miranda, presidente de la entidad; Ana Villanueva, miembro de la directiva grupista y de la junta directiva de la Federación Española de Pelota; Roberto Costales, responsable de la sección de pelota del Grupo, y los ex pelotaris Falo Escandón y Alberto Ancizu, habituales colaboradores de la pelota grupista.

La intención de la Semana Internacional de Pelota del Grupo, dice Miranda, es unir presente, pasado y futuro. El presente ocupa el lugar más destacado del cartel. Roberto Costales anuncia la presencia de los pelotaris más destacados del panorama mundial en las modalidades de pala corta y paleta. "Este es año de Mundial, que será en octubre y en un frontón que es muy parecido al del Grupo. Por ese motivo los jugadores de primera línea se han ofrecido a jugar este torneo", apuntó el responsable de la sección de pelota del Grupo, que ha captado a los componentes de la preselección española para el Mundial y al prestigioso jugador francés Sylvain Brefel.

El viernes 17 están programados el partido inaugural de pala corta Marqués/Fuentes contra Muñoz/Suárez y las primeras semifinales de pala cuero (M. Pérez/Labiano contra Berrogui/Morón) y de pala corta (Baeza/Skufca contra Sanz/Insausti). El sábado serán las otras semifinales, de paleta (Ayarra/Echavarren contra Mendizábal/Aramendía) y de pala corta (Eslava/Galvete ante Hourçourigaray/Brefel). Las finales, desde el mediodía del domingo.

Pero la 76ª edición de la Semana Internacional de Pelota del Grupo trae consigo también un guiño al pasado, con un partido de leyendas que disputarán el sábado desde las 18 horas Urriza/Velilla frente a Altadill/Juan Pablo. Y también se tendrá en cuenta el futuro, con un campeonato escolar que Costales se muestra feliz de recuperar.

Ana Villanueva remarcó el crecimiento de la sección de pelota del Grupo, en especial en lo que se refiere a las mujeres. No solamente se alegra de que al fin haya un grupo fijo de mujeres practicando este deporte, sino que anuncia que en la Semana va a haber por vez primera árbitras. "No es una presencia simbólica. Significa abrir espacios, crear referentes, que vean que este deporte también puede ser suyo", subrayó.

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El acto lo cerró Alberto Ancizu con la ilusión de que la próxima presentación de la Semana Internacional de Pelota del Grupo, en julio de 2027, se produzca con al menos tres clubes de pelota y con una federación autonómica en marcha. "Después del esfuerzo para que la pelota funcione desde la base es una pena que no tengamos una federación", apuntó el expelotari.