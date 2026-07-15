Pablo Carreño deja pasar sus opciones y pierde ante Carabelli en los octavos de final de Umag

El torneo de Umag (Croacia), un ATP 250 sobre tierra batida, acabó para Pablo Carreño en los octavos de final. El argentino Camilo Ugo Carabelli, cabeza de serie número 7, eliminó a un tenista gijonés que fue de más a menos y que desaprovechó sus opciones de sentenciar en el tercer set.

Carreño empezó como un tiro, ganando sus tres primeros juegos a Carabelli y encaminando el primer set, que se decantó de su lado sin demasiado ruido (6-3). Daba así continuidad al partido de la primera ronda, en la que batió al local Matej Dodig por 6-4 y 6-2. Sin embargo, el encuentro de segunda ronda empezó a atragantársele al deportista gijonés en el segundo set. Una única rotura de servicio permitió al argentino hacerse con la segunda manga (5-7) y dejarlo todo pendiente de la tercera.

El tercer set tuvo un desarrollo igualado. Nadie parecía renunciar a su saque hasta que a Carreño se le presentó una oportunidad de oro. Corría el undécimo juego, con 5-5 iguales, cuando el deportista asturiano se colocó con 0-40, a un solo punto del break. De conseguirlo, hubiera sacado para hacerse con el partido. Sucedió exactamente al revés: Carabelli remontó con su saque y a continuación rompió el de Carreño para sumar otro 5-7 y llevarse el encuentro. Su rival en los cuartos de final será un compatriota, Román Andrés Burruchaga, que dio la sorpresa del torneo al dejar fuera de combate al número uno, Flavio Cobolli.