¿Dónde se podrá ver a pantalla gigante en Asturias la final de España en el Mundial? Hasta las fiestas de prao se suman a la gran fiesta del fútbol

Asturias se echará de nuevo a la calle este domingo para ver a pantalla gigante a España en la final del Mundial. Oviedo y Gijón repetirán el despliegue de la semifinal de este martes, y las Cuencas y Avilés se sumarán a la gran fiesta del fútbol con la colocación de "pantallonas" en sus plazas y parques más céntricos. La decisión del Ayuntamiento avilesino ha traído, no obstante, polémica, tras haber denegado semanas atrás la solicitud de colocar televisores en las terrazas de bares y restaurantes. "Pero la pondrán sin sonido, ¿no?", ironizan algunos hosteleros, que para sortear la prohibición del gobierno municipal han tirado de ingenio y han colocado televisiones detrás de cristaleras y sin sonido.

España jugará por segunda vez en la historia una final del Mundial de fútbol el próximo domingo 19 de julio a las 21.00 horas. El rival es aún desconocido (el ganador de la semifinal entre Argentina o Inglaterra) y la sede será el estadio de New Jersey en Nueva York, con una capacidad de más de 82.000 espectadores. La retransmisión del Mundial llegará en Asturias hasta a las fiestas de prao.

Vídeo: Demi Taneva Foto: Marcos León

Oviedo repite en la Catedral

La capital asturiana repetirá para la gran final del domingo el mismo plan de ayer, que acabó con la euforia desatada de los ovetenses, tras la victoria de España frente a Francia. En la plaza Alfonso II el Castro, la de la Catedral, habrá una pantalla de 16 metros cuadrados para que los aficionados puedan seguir la cita con la historia de "La Roja". Al igual que este martes, habrá además animación previa, con un DJ desde las 19.00 horas.

El parque Hermanos Castro, epicentro de la fiesta en Gijón

En Gijón, los cánticos de apoyo a la selección española se entonarán de nuevo desde el parque Hermanos Castro. Habrá una pantalla gigante y animación musical antes del partido. El recinto abrirá sus puertas a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

En algunas fiestas de prao del concejo, como es el caso de Caldones, también instalarán pantallas gigantes para retransmitir el partido, sin faltar la verbena.

Avilés se suma, pero con polémica

El Ayuntamiento de Avilés ha decidido colocar una pantalla gigante en El Parche para que los avilesinos disfruten de la final del Mundial de fútbol el próximo domingo a partir de las 21.00 horas. El Consistorio lo anunció a través de las redes sociales minutos después de confirmarse el pase de la Selección española a la final tras vencer a Francia por dos goles a cero. De esta manera, los avilesinos repetirán la experiencia de la pasada Eurocopa de 2024 cuando la Selección española venció en la final por dos a uno a Inglaterra.

Este anuncio municipal llega después de que el Ayuntamiento denegara la solicitud de Otea para colocar pantallas en las terrazas de los negocios hosteleros. La decisión municipal de instalar una pantalla gigante en la plaza de España ha suscitado revuelo en las redes sociales después de la prohibición, que conllevó el malestar de ciertos hosteleros o tirar de ingenio para colocar las televisiones en las cristaleras y sin sonido.

"Igual (el Ayuntamiento ha decidido colocar la pantalla gigante para la final) por presión popular porque ya la tenían que haber puesto para las semifinales y dejar a la gente que ponga TV en las terrazas", señaló el hostelero José Llamazares. "Pero la pondrán sin sonido, ¿no?", ironizó. Rafa Bonilla destacó que la propuesta municipal "hará que la gente salga de casa para ver el partido". "También es verdad que si sacan una pantalla en la plaza del Ayuntamiento deberían dejar a los bares sacar televisores a las terrazas", añadió.

"El ambiente vivido durante la final de la Eurocopa dejó muy claro que la ciudadanía demanda y agradece este tipo de iniciativas en la calle; la respuesta del público demuestra que se genera una sinergia muy positiva", señala David Franqueira. "El perfil de aficionado que prefiere ver el fútbol en su bar de confianza, buscando tranquilidad y la compañía de siempre, no va a cambiar sus hábitos por una pantalla gigante. Sin embargo, este tipo de eventos masivos tiene un 'efecto marea' indiscutible: consigue movilizar a una gran cantidad de gente que, de otro modo, se habría quedado en casa", explicó Franqueira. "Si hubiera estado bien sacar pantallas en los bares para la semifinal", añadió.

Más pantallas gigantes en las Cuencas

Las pantallas gigantes llegarán también a las Cuencas. En concreto, al parque Jovellanos en Mieres, el nuevo recinto de Talleres del Conde en Langreo y a la carpa de las fiestas de El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), que se celebran este fin de semana.