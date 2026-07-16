El extremo Jayro Pérez, tras dejar atrás su lesión en el hombro, segunda renovación del Confía Base Oviedo
"Estoy muy ilusionado de volver a jugar en Vallobín", dice el jugador azul, que iniciará su séptima temporada en el primer equipo tras reaparecer en el tramo final de la pasada campaña
El extremo Jayro Pérez, ovetense de 24 años, se convierte en la segunda pieza confirmada para la próxima temporada en el Confía Base Oviedo tras el portero Juan Gamallo, que será además uno de los capitanes. Pérez iniciará la séptima campaña en el primer equipo azul con la idea de poder ayudar a sus compañeros más que la pasada, cuando una recurrente lesión en el hombro le apartó de las pistas muchas semanas. Pese a todo, reapareció para colaborar en la angustiosa salvación del conjunto en División de Honor Plata, conseguida en el "play-down" contra el Granollers B. Jayro iniciará la pretemporada a las órdenes del nuevo entrenador del Confía Base, el navarro Pablo Galech.
“Estoy muy contento con mi renovación, muy ilusionado. Es la segunda temporada consecutiva en Plata, esperemos seguir peleando en cada partido y seguir llevando al club a lo más alto posible. Tengo muchas ganas de iniciar la temporada, de conocer a mis nuevos compañeros, de reencontrarme con viejos compañeros… Y nada, muy ilusionado de volver a jugar en Vallobín, de darlo todo por la afición y por el club”.
- La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos
- Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo
- El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
- El pueblo asturiano en el que Santiago Abascal recupera 'el tiempo robado a la familia': el presidente de Vox ya está de vacaciones en el Principado
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente batidora de vaso más barata del mercado: está a la mitad de su precio