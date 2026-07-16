El extremo Jayro Pérez, tras dejar atrás su lesión en el hombro, segunda renovación del Confía Base Oviedo

El extremo Jayro Pérez, ovetense de 24 años, se convierte en la segunda pieza confirmada para la próxima temporada en el Confía Base Oviedo tras el portero Juan Gamallo, que será además uno de los capitanes. Pérez iniciará la séptima campaña en el primer equipo azul con la idea de poder ayudar a sus compañeros más que la pasada, cuando una recurrente lesión en el hombro le apartó de las pistas muchas semanas. Pese a todo, reapareció para colaborar en la angustiosa salvación del conjunto en División de Honor Plata, conseguida en el "play-down" contra el Granollers B. Jayro iniciará la pretemporada a las órdenes del nuevo entrenador del Confía Base, el navarro Pablo Galech.

“Estoy muy contento con mi renovación, muy ilusionado. Es la segunda temporada consecutiva en Plata, esperemos seguir peleando en cada partido y seguir llevando al club a lo más alto posible. Tengo muchas ganas de iniciar la temporada, de conocer a mis nuevos compañeros, de reencontrarme con viejos compañeros… Y nada, muy ilusionado de volver a jugar en Vallobín, de darlo todo por la afición y por el club”.